السيسي: نحارب الإرهاب ..ورئيس وزراء المجر: تحفظون استقرار أوروبا

بودابست- (أ ش أ):

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القيادة في مصر ليست هي فقط التي تحارب الإرهاب وإنما الشعب كله يقف فى مواجهة هذه الظاهرة، مجددا دعوة مصر بضرورة التعامل مع الجهات والدول المساندة للإرهاب لوقف هذا الدعم.

وقال الرئيس السيسي، فى مؤتمر صحفي مشترك عقده ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، فى ختام مباحثاتهما اليوم ببودابست إن المصريين لهم حقوق ..وإننا لا نميز بين المصريين وبعضهم البعض على أساس ديني، مشددا على أن توفير الحماية والأمن حق لكل المصريين.

وأكد السيسي، أن الشعب المصري تحمل بكل جدارة واحترام الإجراءات الاقتصادية الصعبة ،منوها بجهود مصر من أجل توفير حياة كريمة للاجئين المقيمين بها "وتأمين حدودها البحرية" داعيا إلى ضرورة العمل من أجل وضع حد لتشريد الأبرياء واللاجئين فى المنطقة.

وطالب الرئيس السيسي، المجتمع الدولي بالعمل على وضع حد للصراعات فى المنطقة خاصة فى سوريا وليبيا وأهمية إيجاد تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي بما يسمح بتحقيق حل الدولتين .

من جانبه ، حيا رئيس وزراء المجر جهود الرئيس السيسي لبناء استراتيجية وطنية مستقلة، مؤكدا أن مصلحة المجر في استقرار مصر ليس فقط عسكريا وأمنيا ولكن أيضا اقتصاديا .. ودعا أوروبا إلى المساهمة فى تأمين استقرار الاقتصاد المصري.

وأعرب رئيس وزراء المجر عن احترام بلاده لجهود مصر ومحاربتها الإرهاب وأضاف : يمكن أن تثقوا بنا دائما ونعرف أن صراع مصر مع الإرهاب هو شرط اساسي لتأمين الاستقرار فى أوروبا ، ومصر تدافع بذلك عن المجر وأوروبا بشكل عام ومن مصلحتنا أن يكلل صراعكم مع الإرهاب بالنجاح .