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السيسي يدعو المجتمع الدولي إلى حل صراعات الشرق الأوسط سلميًا

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مصراوي Masrawy

يدعو المجتمع الدولي إلى حل صراعات الشرق الأوسط سلميًا

01:45 م الإثنين 03 يوليه 2017

السيسي يدعو المجتمع الدولي إلى حل صراعات الشرق الأوسط سلميًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- (أ ش أ):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مباحثاته مع رئيس وزراء المجر تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة الإرهاب وأهمية تضافر الجهود الدولية لدحر الإرهاب.

وقال السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباحثات مع رئيس الوزراء المجري: "أوضحنا الرؤية المصرية في أهمية وضرورة التعامل مع الجهات والدول المساندة للإرهاب لوقف هذا الدعم".

وأوضح السيسي "أننا ناقشنا ضرورة العمل من أجل وضع حد لتشريد الأبرياء واللأجئين في المنطقة وأوضحت العبء الذي يقع علي كاهل من أجل تأمين الحدود البحرية لها أو من أجل توفير حياة كريمة للاجئين المقيمين بها".

وتابع: "بحثنا أيضا آخر التطورات في المنطقة وخاصة سوريا وليبيا وضرورة وضع حلول سلمية وضرورة عمل المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الصراعات، وأهمية إيجاد تسوية سلمية للصراع العربي الاسرايئلي بما يسمح بتحقيق حل إقامة دولتين".

ونوه السيسي بعلاقات الصداقة الخاصة التي تجمع مصر والمجر وأهمية مواصلة الحوار لمواجهة التحديات المشتركة والحفاظ علي دورية انعقاد الاجتماعات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ووجه السيسي في ختام كلمته التحية والتقدير لرئيس الوزراء والشعب المجري وقال: "أكن احترام شخصي لرئيس الوزراء وأؤكد أن الشعب المجري محظوظ برئيس وزرائه".

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Asha

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