مطران ببا: لا يجب على الإنسان أن يخاف حتى من الشيطان (صور)

بني سويف ــ أحمد كامل:

ترأس الأنبا أسطفانوس، أسقف ببا والفشن وسمسطا بمحافظة بني سويف، اليوم الاثنين، قداس الأربعين بكنيسة مار جرجس بقرية نزلة حنا بمركز الفشن، على ضحايا وشهداء الحادث الإرهابي شهر مايو الماضي، واستهدف حافلة يستقلها أقباط أثناء توجههم لدير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.

وكثفت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، تواجدها على مداخل ومخارج قرية نزلة حنا، التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، وبمحيط كنيسة مار جرجس بالقرية، تزامنًا مع بدء القداس.

وقال الأنبا أسطفانوس خلال العظة بالقداس: "يجب على الإنسان أن ينظر إلى أكثر من اتجاه، ولا يمكن أن ينظر بشكل أحادي فقط، الله حين خلق الإنسان، خلق له رأس تتحرك في جميع الاتجاهات لكي ينظر بها، ولا يكون نظره في اتجاه واحد".

وتابع مطران ببا: "الله ضابط للكل، ومجري للأمور، وليس للإنسان دخل في تسيير بها، ولا يجب على الإنسان أن يخاف من إنسان مثله أو شيطان، فتسليم الأمور لله واجب على الجميع".

وأضاف: "انظر إلى الأمام ولا تدع الماضي يعوقك، وانظر إلى الخلف لكي تتعلم من سلبيات الماضي".

وشكر الأنبا أسطفانوس المجتمع المصري بكل فئاته وأطيافه، على مشاعر الطيبة التي ظهرت في الاطمئنان على المصابين سواء بالزيارة أو المهاتفة، أو المشاركة في العزاء.

وتوافد مئات المصلين من أهالي القرية، والقرى المجاورة على الكنيسة، للمشاركة في القداس وخيمت حالة من الحزن على الضحايا، ورفع الأهالي صورًا للشهداء، بينما ارتدى منظموا القداس، ملابس بيضاء تحمل صورًا للشهداء.

وشارك في القداس قساوسة من مطرانية سمالوط، والفيوم، وبني سويف، بالإضافة إلى حضور عدد من الشخصيات العامة.