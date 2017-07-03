حزب ألماني يُطالب بوقف توريد أسلحة بلاده للسعودية

برلين- (د ب أ):

طالب خبير الشؤون الخارجية في حزب الخضر الألماني، أوميد نوريبور، بوقف توريد الأسلحة الألمانية للسعودية، وذلك في ضوء زيارة وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل للخليج.

وقال نوريبور في تصريحات لصحيفة "هايلبرونر شتيمه" الألمانية المقرر صدورها غدا الثلاثاء: "سيتم أخذنا على محمل الجد في منطقة الخليج كوسطاء إذا تبنينا موقفا محايدا تجاه السعودية وإيران"، موضحا أن الوضع حتى الآن ليس كذلك في ظل استمرار توريد أسلحة ألمانية للسعودية، وأضاف: "يتعين وقف توريد هذه الأسلحة"، مشيرا إلى أن إيران والسعودية ليس لديهما موانع لنقل نزاعاتهما إلى دول مجاورة.

كما طالب نوريبور وزير الخارجية الألماني بالتحدث خلال زيارته للرياض عن تمويل السعودية للسلفيين، مشيرا إلى أن من الاتهامات الرئيسية التي توجهها السعودية لقطر هو دعم الأخيرة للإرهاب، وقال: "هذا الاتهام لا يخلو من الصحة، لكن يبدو غريبا في الوقت نفسه، فالسعودية تمول السلفيين في شوارعنا... يتعين على جابريل التحدث عن ذلك خلال زيارته".

ومن المقرر أن يبدأ جابريل اليوم الاثنين زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى منطقة الخليج، فيما وافقت السعودية وحلفاؤها على تمديد مهلة لقطر، كان من المقرر أن تنتهي ليل الأحد، لمدة 48 ساعة.

وسيتوجه الوزير الألماني إلى السعودية والامارات العربية المتحدة قبل أن يتوجه إلى قطر غدا الثلاثاء. ومن المقرر أن يزور يوم الأربعاء الكويت التي تعمل كوسيط في النزاع.

وأعلنت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، استجابتهم في وقت سابق من ليل الأحد/الاثنين، لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، بتمديد المهلة لقطر لمدة 48 ساعة.

وقبل أن يغادر العاصمة الألمانية برلين، قال جابريل إنه يعتزم أن يبقى محايدا في هذا النزاع.

وقال جابريل "لن ننحاز لأي جانب. لكن الصراع في الخليج لا يؤثر فقط على الاطراف المعنية مباشرة في النزاع بل ايضا على مصالحنا".