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ميركل تتعاطف مع ضحايا حادث الحافلة في ألمانيا

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مصراوي Masrawy

ميركل تتعاطف مع ضحايا حادث الحافلة في ألمانيا

01:49 م الإثنين 03 يوليو 2017

ميركل تتعاطف مع ضحايا حادث الحافلة في ألمانيا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين- (د ب أ):

أعربت الاتحادية عن تعاطفها العميق مع ضحايا حادث حافلة وقع صباح اليوم الاثنين في منطقة أوبرفرانكن جنوبي ألمانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت صباح اليوم في العاصمة برلين إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أصيبت بصدمة شديدة إثر علمها بخبر الحادث.

وأضاف قائلا: "تعاطفنا مع الضحايا وذويهم، وكذلك مع المصابين".

وأكد أن ميركل تتوجه بالشكر لكل قوات الإنقاذ والأطباء ورجال الإسعاف الذين تم الاستعانة بهم من أجل انتشال المصابين ورعاية الأشخاص في ظل هذا الموقف المفزع.

وبحسب المعلومات الحالية، لقى 9 أشخاص حتفهم إثر حادث الحافلة، وترجح الشرطة أن عددهم بلغ 18 شخصا.

وأسفر الحادث عن إصابة 30 شخصا من بينهم إصابات خطيرة.

وجاء في بيان الشرطة والادعاء العام: "ربما لقى الأشخاص المتبقون في الحافلة المحترقة حتفهم".

يذكر أنه كان هناك إجمالي 46 راكبا وسائقين على متن الحافلة.

وكانت الحافلة قد اصطدمت بشاحنة الساعة السابعة صباحا تقريبا (بالتوقيت المحلي) واندلعت بها ألسنة اللهب.

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