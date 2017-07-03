"مدينة الإنتاج" تقطع الخدمات عن قناة الحياة تمهيدًا لفسخ التعاقد معها

كتب- مصطفى المنشاوي:

أعلنت إدارة مدينة الإنتاج الاعلامي، وقف كافة الخدمات المقدمة لمجموعة قنوات "الحياة"، بما فيها خدمة كهرباء البث المباشر، اعتباراً من الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين كإجراء أولي تمهيداً لفسخ التعاقد المبرم بين المدينة والقناة نهائيًا، وبررت مدينة الإنتاج الاعلامي قرارها بعدم وفاء القناة بسداد المديونيات المستحقة عليها.

وذكرت المدينة في بيان صحفي، أن المدينة استنفدت كافة الطرق السلمية والقانونية مع القناة ومنحتها أكثر من مهلة للسداد، إذ سبق أن وجهت إدارة المدينة 3 إنذارات قانونية للقناة بفسخ التعاقد منذ شهر إبريل الماضي.

وقالت إن القناة أرسلت خطاباً للمدينة بتوقيع مالك القناة تعهد فيه بسداد المديونيات المستحقة في موعد غايته 12 أبريل الماضي إلا أن إدارة القناة لم تلتزم بالمهلة التي حددتها للسداد. كما تعهد مالك القناة بسداد نصف قيمة المديونية قبل موعد الجمعية العامة للشركة التي انعقدت في 30 أبريل الماضي، إلا أن ذلك لم يتم أيضًا، ما أدى إلى تراكم المديونية والمتضمنة قيمة استحقاقات المدينة من إيجارات الاستديوهات والمقرات الإدارية.

وتابعت: "رغم ذلك وحرصًا من المدينة على إتاحة الفرصة للقناة ومراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص أبقت المدينة على الحد الأدنى من الخدمات المقدمة للقناة (كهرباء استديو الهواء) خلال شهر رمضان، ولم تتخذ إجراءات قطع هذه الخدمات حتي تتمكن القناة من تحقيق ايرادات تسمح لها بالوفاء بالتزاماتها تجاه المدينة، غير أن إدارة القناة أصرت على موقفها بعدم السداد، بل وضربت بكل هذه الإجراءات الودية عرض الحائط".

كان مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي، أوصى في اجتماعه الأخير باتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن حقوق المدينة والمساهمين بها بعد نفاد كافة الطرق للوصول لحلول سلمية مع إدارة القناة، وأمام هذا التسويف المستمر.

واضطرت المدينة لاتخاذ قرارها أسفه بقطع الخدمات عن استديوهات القناة، حفاظاً علي حقوقها ووفقا للعقود المبرمة في هذا الشاًن وانذرت القناة لمدة أسبوعين بسداد كافة المديونيات المستحقة عليها أو البدء في إجراءات فسخ التعاقد نهائ