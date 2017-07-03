أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

السيسي يشيد بمواقف المجر المتوازنة ودعمها لمصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

يشيد بمواقف المجر المتوازنة ودعمها لمصر

01:33 م الإثنين 03 يوليو 2017

السيسي يشيد بمواقف المجر المتوازنة ودعمها لمصر

بودابست- (أ ش أ):

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن شكره لحسن الاستقبال وللحفاوة التي لاقها خلال زيارته الحالية للمجر.

وأكد السيسي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباحثات مع رئيس الوزراء المجري، أن ليست فقط قيادتها التي تحارب الإرهاب وأنما الشعب كله يتصدى للأفكار المتطرفة التي تتنافى تماما مع مبادئه والنجاح الذي تحقق في هذا الصدد هو نتيجة توحد الشعب المصري واصطفافه في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وأضاف السيسي، أنه من المجر وفي هذا الجو الودي الذي تجرى فيها المباحثات مع الجانب المجري، يؤكد أن الشعب المصري يسعى إلى تغيير واقعه وبإجراءات اقتصادية كان يصعب علي دول كثيرة أن تتحملها ولكن الشعب المصري تقبلها بكل ثقة رغم قسوتها بقناعة منه بأهمية الاستقرار وتحمل تكاليف الاستقرار سواء في مواجهة الإرهاب أو فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي.

وأضاف السيسي: "أننا لا نميز بين المصريين على أساس دين ومن حق كل المصريين توفير الحماية والأمان والحقوق لهم جميعًا دون استثناء ولا يجب أن نُشكر على حماية أهلنا".

وأكد السيسي أن العلاقات التي تجمع مصر والمجر تاريخية وممتدة ونحتفل العام القادم بمرور٩٠ عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وهي علاقات تقوم على أساس متين يسمح بالإرتقاء بالعلاقات الثنائية التي شهدت تطورًا ايجابيا في السنوات الماضية.

وتابع السيسي: "تناولنا في المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية ونحضر مساء اليوم بحضور رئيس وزراء المجر اجتماعات مجلس الأعمال المصري المجري الذي يسعي لفتح افاق للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارات.. وناقشنا أيضا قضايا اقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك في اطار استمرار مباحثاتنا خلال لقاءاتنا التي عقدت علي مدي العامين الماضييين في ظل الحرص المتبادل علي استمرار التنسيق والتساور المثمر بين البلدين".

وعبر الرئيس السيسي عن تقدير مصر للموقف المتوازن للمجر إزاء التطورات في مصر.​

هذا المحتوى من

cf8b8dd673.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي يدعو المجتمع الدولي بحل صراعات الشرق الأوسط سلميًا

    السيسي يدعو المجتمع الدولي بحل صراعات الشرق الأوسط سلميًا

    أخبار
  • العلاقات المصرية المجرية..تاريخ متميز من التعاون على كافة المستويات

    العلاقات المصرية المجرية..تاريخ متميز من التعاون على كافة المستويات

    أخبار
  • محلب يتوجه إلى إثيوبيا لرئاسة وفد مصر المشارك في قمة الاتحاد الأفريقي

    محلب يتوجه إلى إثيوبيا لرئاسة وفد مصر المشارك في قمة الاتحاد الأفريقي

    أخبار
  • السيسي يتجه إلى المجر للمشاركة في قمة

    السيسي يتجه إلى المجر للمشاركة في قمة "فيشجراد"

    أخبار

إعلان

cbd53e9166.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي