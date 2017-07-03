السيسي يشيد بمواقف المجر المتوازنة ودعمها لمصر

بودابست- (أ ش أ):

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن شكره لحسن الاستقبال وللحفاوة التي لاقها خلال زيارته الحالية للمجر.

وأكد السيسي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباحثات مع رئيس الوزراء المجري، أن مصر ليست فقط قيادتها التي تحارب الإرهاب وأنما الشعب كله يتصدى للأفكار المتطرفة التي تتنافى تماما مع مبادئه والنجاح الذي تحقق في هذا الصدد هو نتيجة توحد الشعب المصري واصطفافه في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وأضاف السيسي، أنه من المجر وفي هذا الجو الودي الذي تجرى فيها المباحثات مع الجانب المجري، يؤكد أن الشعب المصري يسعى إلى تغيير واقعه وبإجراءات اقتصادية كان يصعب علي دول كثيرة أن تتحملها ولكن الشعب المصري تقبلها بكل ثقة رغم قسوتها بقناعة منه بأهمية الاستقرار وتحمل تكاليف الاستقرار سواء في مواجهة الإرهاب أو فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي.

وأضاف السيسي: "أننا لا نميز بين المصريين على أساس دين ومن حق كل المصريين توفير الحماية والأمان والحقوق لهم جميعًا دون استثناء ولا يجب أن نُشكر على حماية أهلنا".

وأكد السيسي أن العلاقات التي تجمع مصر والمجر تاريخية وممتدة ونحتفل العام القادم بمرور٩٠ عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وهي علاقات تقوم على أساس متين يسمح بالإرتقاء بالعلاقات الثنائية التي شهدت تطورًا ايجابيا في السنوات الماضية.

وتابع السيسي: "تناولنا في المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية ونحضر مساء اليوم بحضور رئيس وزراء المجر اجتماعات مجلس الأعمال المصري المجري الذي يسعي لفتح افاق للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارات.. وناقشنا أيضا قضايا اقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك في اطار استمرار مباحثاتنا خلال لقاءاتنا التي عقدت علي مدي العامين الماضييين في ظل الحرص المتبادل علي استمرار التنسيق والتساور المثمر بين البلدين".

وعبر الرئيس السيسي عن تقدير مصر للموقف المتوازن للمجر إزاء التطورات في مصر.​