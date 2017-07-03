طارق خيري يكشف موقف «بيبو وأسامة» من مواجهة ألمانيا

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كشف طارق خيري، مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة تحت 19عامًا، عن موقف الثنائي محمد أسامة وأحمد خلف بيبو، بعد تعرضهما لإلتواء في الكاحل خلال مباراتي بورتوريكو وليتوانيا على الترتيب في بطولة كأس العالم، التي تستضيفها مصر في مجمع الصالات بإستاد القاهرة الدولي من 1 لـ 9 يوليو.

وقال طارق خيري بأنه كان من الوارد أن يشارك محمد أسامة في مباراة ليتوانيا لمدة دقائق، ولكن الجهاز الفني فضل إراحة اللاعب حتى لا تتفاقم إصابته ويخسر المنتخب جهود اللاعب في المباريات المقبلة.

وإختتم مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة تحت 19عامًا: "أحمد خلف بيبو يقوم اليوم الإثنين بجلسات علاجية من أجل تخفيف الورم الموجود في قدمه، من الوارد أن نريحه هو الأخر ولا ندفع به في أخر لقاءات الدور التمهيدي أمام ألمانيا".

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يشار إلى أن المنتخب الوطني يخوض تدريباته اليوم الإثنين في تمام الساعة الرابعة عصراً من أجل الإستعداد لمواجهة ألمانيا في ثالث مباريات الدور التمهيدي، بعد أن خسر الفراعنة أمام ليتوانيا الأحد بنتيجة 88 – 50، بعد أن حقق المنتخب الوطني الفوز يوم السبت على بوروتريكو في إفتتاح البطولة بنتيجة 67 – 65.

ويعاني المنتخب الوطني من إصابة كلاً من أحمد خلف بيبو ومحمد أسامة بإلتواء في الكاحل بينما صفوف المنتخب الأرجنتيني مكتملة لمواجهة مستضيف المسابقة.