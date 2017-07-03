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مواجهة نارية بين وزير الرياضة ومحمود طاهر في البرلمان

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مواجهة نارية بين وزير الرياضة ومحمود طاهر في البرلمان مواجهة نارية بين وزير الرياضة ومحمود طاهر في البرلمان

التحرير

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شهدت جلسة استماع في لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مواجهة نارية بين محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بسبب الاختلاف في وجهات النظر بين كلا الطرفين حول اللائحة الاسترشادية وقانون الرياضة الجديد، التي ستقام عليها الانتخابات القادمة في القلعة الحمراء.

وبدأ محمود طاهر الحديث بتسجيل اعتراضه علي الكثير من البنود، أبرزها السماح لاصحاب المؤهلات المتوسطة بالترشح، وايضا ضررة حضور 12 ألف عضو من أجل تغيير وإلغاء اللائحة الاسترشادية وإعداد لائحة داخلية تسمح بإقرار النادي الأهلي قوانين خاصة به لانتخاباته، علاوة على اعترض طاهر بقوة علي رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة الجديد إلي 13 عضوًا.
 
وقال طاهر خلال الجلسة نصًا: " الأهلي لديه بعض التحفظات على اللائحة الاسترشادية، ونريد تعظيم دور الجمعية العمومية وعدم تدخل أي جهة في قرارها، والنادي الأهلي عليه عبء ليحضر 12 ونص ألف عضو في الجمعية العمومية، وهذه الأرقام لا يستطيع أي نادي أن يصل لها خلال هذه الظروف، لأن العام الماضي عندما دعونا الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية لم يكتمل النصاب القانوني".

وأضاف رئيس النادي الأهلي: " الأهلي شكل لجنة من أجل وضع لائحة تناسب ظروفه، واعتقد أن كل الأندية تسير علي نفس الدرب، واللائحة الحالية تستبدل التدخل الحكومي بالتدخل الأوليمبي وبهذا نكون قد فشلنا في انجاز اي شئ، قاتلنا مع وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق عندما صدر حكم حل المجلس للحفاظ على الاستقرار من التدخل القضائي والآن نعاني مع تدخلات من نوع آخر".

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وأكمل محمد طاهر: " اسجل اعتراضي على وجود 13 عضو في مجلس الإدارة الجديد، وعندي اعتراض على السماح للمؤهل المتوسط للمشاركة في الانتخابات على مقعد العضوية، ولذلك أري أن اللجنة الأوليمبية ما كان يجب أن تضع لائحة يلتزم بها النادي الأهلي لأن الجمعية العمومية للأهلي أعلم  بظروفه".

من جانبه رد خالد عبد العزيز، قائلآ: " النادي الأهلي من 96 كان يدار بـ13 عضوًا في مجلس الإدارة وفي فترة من الفترات كان السيد محمود طاهر عضو مجلس إدارة، كما أن الأندية لم تمكن تعترض على 13 عضو، لأن  القوانين واللوائح تسمح بـ 12 مع زيادة أعضاء الجمعية العمومية وزيادة فروع الأندية، ولو إدارة الأهلي أقنعت جمعيته العمومية بتقليل الأعداد فلن نعترض وقتها".

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن المؤهل المتوسط، حيث قال: " أنه لن يكون بالتعيين وكان ينبغي الإعتراض في حال أن الوزارة هي من تقوم بتعيين صاحب المؤهل المتوسط، لكن الحقيقة إني أسمح له بالترشح والقرار في يد الجمعية العمومية، خاصة وأن بعض المحافظات ظروفها التعليمية يناسبها مؤهل متوسط أكثر، كما أني اشجع إحتراف اللاعبين في كل الألعاب خارج ، وأغلب اللاعبين المصريين حاليا محترفين «معاهم ثانوية عامة بس»، فكيف لا أسمح لهم لواحد منهم بالترشح قد يكون نجم في الدوري الإنجليزي".

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التحرير

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