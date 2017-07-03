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عاطلان يقتلان طبيبًا لسرقة "شقته" في المنوفية

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مصراوي Masrawy

عاطلان يقتلان طبيبًا لسرقة "شقته" في المنوفية

01:21 م الإثنين 03 يوليو 2017

ارشيفية

المنوفية - مروة فاضل:

كشفت مباحث المنوفية، اليوم الإثنين، غموض العثور على جثة طبيب مقتولًا داخل عيادته بمركز تلا، إذ تبين أن وراء الواقعة عاطلين بدافع سرقته.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث تلا بالعثور على جثة الطبيب فكري ألبرت، 70 عامًا، مقتولًا داخل عيادته.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء ذهاب أحد الأهالي للكشف بعيادة الدكتور وجده مقتولًا بطعنات في الرقبة، فشُكل فريق بحث برئاسة العميد السيد سلطان، رئيس البحث الجنائي لكشف ملابسات الحادث.

ودلت التحريات أن وراء الواقعة "س.م.ع"، 43 عامًا سبق اتهامه في قضية مقتل جدته، بسبب 40 جنيهًا، وصديقه أيمن، بدافع السرقة حيث يسكن الطبيب بمفرده عقب وفاة زوجته.

واعترف المتهمان بارتكابهم للواقعة، وأكدوا أنهما اعتديا على الطبيب داخل عيادته، لسرقة شقته بالدور الأرضي، وطعنوه بعدة طعنات بالرقبة، ولم يتمكنوا من سرقة شقته الأخرى، بسبب كسر المفاتيح في باب "الشقة"، وفرا هاربين.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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