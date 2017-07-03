شاكر: نجحنا في التصدي للموجة الحارة

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الوزير: نفذنا استثمارات بـ 82,8 مليار جنيه

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، نجاح قطاع الكهرباء في التصدي للموجة الحارة التي تشهدها البلاد رغم زيادة استهلاك المواطنين وارتفاع الحمل الأقصى لأكثر من 30 ألف ميجاوات لأول مرة في تاريخ الوزارة، ووجود فائض من الطاقة الكهربائية المولدة يصل إلى حوالي 3400 ميجاوات لتلبية أية إحتياجات.

وأشار شاكر، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إلى أن هذا النجاح يرجع إلى المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهته فى الأعوام الماضية.

وأضاف الوزير أن القطاع نجح في إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالي 14081 ميجاوات، كما نجح في تنفيذ استثمارات بحوالي 82,8 مليار جنيه منها حوالي 34,2 مليار جنيه تخص محطات الخطة العاجلة ومشروعات سيمنس بمواقع (العاصمة الإدارية، البرلس، بني سويف).

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وأكد إجراء الصيانة والعمرات اللازمة لوحدات الطاقة الكهربائية طبقاً للجداول الزمنية المحددة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، حيث تم إجراء الصيانة لحوالي 165 وحدة بتكلفة تصل إلى حوالي 4 مليارات جنيه.

وأوضح شاكر أنه لازالت هناك تحديات يعمل القطاع حالياً على مجابهتها في مجال شبكات النقل والتوزيع وتحسين جهود التغذية لكافة المشتركين.

وأفاد بأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تسعى حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية للحصول على قرض محلي بمبلغ يصل إلى حوالي 18 مليار جنيه سيتم توجيهه لشبكات نقل الكهرباء لمعالجة كافة المشاكل الحالية من خلال تطوير شبكات النقل خلال عامين، بالإضافة إلى ما يقرب من 19,5 مليار جنيه لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية خلال ثلاثة سنوات، وذلك بهدف تحسين الأداء وتحقيق جودة الخدمة المقدمة لكافة المشتركين.