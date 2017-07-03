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«تضامن البرلمان»: قانون ذوي الإعاقة يصدر قريبًا

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«تضامن البرلمان»: قانون ذوي الإعاقة يصدر قريبًا «تضامن البرلمان»: قانون ذوي الإعاقة يصدر قريبًا

التحرير

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أعرب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، عن أمله فى إصدار قانون ذوى الإعاقة سريعًا، قائلاً: «نتعشم فى إصدار قانون ذوى الاحتياجات الخاصة فى أقرب وقت، خاصة أنه واحد من أهم القوانين التى ينتظرها المجتمع».

وقال خلال اجتماع لجنة التضامن، اليوم الاثنين، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، وممثلى وزارة التضامن، إن اللجنة تقدمت بمشروع قانون فى هذا الصدد منذ أغسطس الماضى، وتم إجراء حوار مجتمعى حوله، مؤكداً أنهم تلقوا 1356 ملاحظة على مشروع القانون من المشاركين فى الحوار المجتمعى، وتم الاستماع لكل ملاحظة والأخذ بها، وانتهت اللجنة من كل مواد القانون .

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وأضاف رئيس لجنة التضامن فى حديثه خلال الاجتماع، قائلاً: «عقب الانتهاء من مشروع اللجنة تقدمت بمشروعها فى 12 ديسمبر الماضي، ووفقًا للائحة الداخلية للمجلس يعتبر قانون الحكومة الأساس فى المناقشات»، لافتًا إلى أن اللجنة بدأت النقاش من جديد، وناقشت قانون الحكومة مادة مادة، مقارنة بالمواد الموجودة فى مشروع اللجنة، وتم التوافق على كل البنود، وبعدها تقدمت وزارتا المالية والتضامن بملاحظات على الشكل النهائى للقانون، ما دعا اللجنة لعقد هذه الجلسة التى نتعشم فى أن تكون الأخيرة لحسم هذا القانون وإصداره فى أقرب وقت».
 

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