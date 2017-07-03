القوى العامة بالبرلمان: نرفض تدخل الجهة الإدارية في العمل النقابي

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قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، سيكفل عدم تدخل الجهة الإدارية في العمل النقابي.

وأضاف خلال اجتماع، اللجنة، اليوم، الإثنين، أنه «نرفض تدخل الجهة الإدارية في العمل النقابي، بأي شكل من الأشكال، ونريد حرية نقابية كتنظيم نقابي، ونريد قانونا يخاطب كل من يشاركون في العمل النقابي دون إقصاء لأحد، ونحترم من سينتخبه العاملون في أي منظمة نقابية».

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وأوضح أنه بعد صدور قانون المنظمات النقابية ستجري انتخابات مجالس إدارة النقابات العمالية، وستكون الكلمة في الانتخابات للجمعيات العمومية دون أي تدخل من الحكومة أو من أي جهة، لأن هذا الأمر مرفوض تماما، مشددا على أن القانون الجديد سيتماشى ويتوافق مع المعايير والاتفاقيات العمالية الدولية