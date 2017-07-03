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مصادر: البرلمان يصوت على توصية «القيم» بشأن طنطاوي اليوم

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مصادر: البرلمان يصوت على توصية «القيم» بشأن طنطاوي اليوم مصادر: البرلمان يصوت على توصية «القيم» بشأن طنطاوي اليوم

التحرير

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كشفت مصادر برلمانية، أن مجلس النواب سيصوت خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، على تقرير لجنة القيم الذي أوصى بحرمان النائب أحمد طنطاوي من حضور جلسات دور انعقاد كامل بسبب ما بدر منه خلال مناقشات اتفاقية تيران وصنافير وتحطيمه ميكروفون قاعة الاجتماعات ومخالفته للوائح والتقاليد البرلمانية-وفقاً للاتهامات الموجهه إليه خلال التقرير الذي نوقش أمام لجنة القيم.

وكان المكتب السياسى لائتلاف "دعم " قد عقد اجتماعًا مغلقًا صباح اليوم بمقره داخل مجلس النواب، برئاسة المهندس محمد السويدى، لفتح نقاش حول ما تم إنجازه خلال دور الانعقاد الحالى.

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وأكدت مصادر قيادية بالائتلاف، أن هناك حالة من عدم الرضا عن الجزاء الذي انتهت لجنة القيم إلى التوصية بتوقيعه على النائب أحمد طنطاوي، والذي ينتهي فقط إلى حرمانه من حضور جلسات دور انعقاد.

وتوقعت المصادر أن يناقش الاجتماع أزمة النائب أحمد الطنطاوى، خاصة في ظل مطالبة عدد كبير من أعضاء الائتلاف باسقاط عضويته.
 

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التحرير

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