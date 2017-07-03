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«هنري» تطالب بخطة لتقليل إنفاق الوزارات.. «يا حكومة بصي في جيوبك»

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«هنري» تطالب بخطة لتقليل إنفاق الوزارات.. «يا حكومة بصي في جيوبك» «هنري» تطالب بخطة لتقليل إنفاق الوزارات.. «يا حكومة بصي في جيوبك»

التحرير

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طالبت النائبة نادية هنري، عضوة مجلس النواب، بوضع خطة واضحة لتقليل الانفاق الحكومي، وقالت في بيان، اليوم، الإثنين، «بصفتي نائبة وبصفتي مواطنة أطالب بخطة لتقليل الانفاق الحكومي ووضع حد أقصى للدخل الشهري للوزراء والعاملين في الهيئات الحكومية».

وطالبت هنري بتقليل عدد الوزاراء، وعدد المكاتب التجارية، والمكاتب الثقافية، عدد البعثات الدبلوماسية، ووقف جميع الخدمات الوزارية بانتهاء عمل الوزير، وتقليل عدد السفارات وبالأخص في البلاد التي لا يتواجد فيها مصريين.

وأضافت أن الحكومة مطالبة أيضا بتقليص مواكب الوزراء، وتخفيض الإعلانات الحكومية في الصحف والقنوات الفضائية، والاستغناء عن المستشارين داخل الوزرات، ووضع خطة لتقليل استهلاك الطاقة بشكل عام، وتابعت: «يا حكومة احكمي على نفسك أولا، بصي في جيوبك، ابعدي عن الطبقة الدنيا والطبقة الوسطى وما فوق الوسطى».

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وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت كل القرارات المتعلقة بتخفيض الدعم، وبالتالي فإن الشعب تحمل كل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجاء دور الحكومة لتخفيض نفقاتها، لتحقيق العدالة في تحمل عبء الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت أن الحكومة مطالبة بتحويل عينيها إلى باقي طبقات المجتمع المتروكين دون دفع فاتورة الإصلاح الاقتصادي والجدية في مواجهة المحتكرين والمتهربين. 

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التحرير

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