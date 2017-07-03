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«الزراعة» ترفض رفع أسعار الأسمدة المدعمة

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«الزراعة» ترفض رفع أسعار الأسمدة المدعمة «الزراعة» ترفض رفع أسعار الأسمدة المدعمة

التحرير

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قررت اللجنة التنسيقة للأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عدم رفع الأسمدة المدعمة على الفلاحين، خاصة بعد زيادة الوقود، ليكون سعر شيكارة اليوريا بـ 147.98، والنترات بسعر 143.98 جنيه للشيكارة.

وقال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين إن اللجنة التنسيقية للأسمدة، قررت فى اجتماعها الأخير الاتفاق مع جمعيات الإصلاح الزراعى، والائتمان الزراعى، والاستصلاح على تحمل زيادة فرق زيادة النقل " النولون "، أى بنسبة تتراوح مابين 10 إلى 15 جنيها للطن، بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه شهريا مقابل توريد 200 ألف طن شهريا.

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وأضاف رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، أنه لازيادة فى أسعار الأسمدة بعد زيادة الوقود، كما رفضت اللجنة التنسيقية للأسمدة، طلب بعض الشركات برفع أسعار الأسمدة مجدد، على أن تباع شيكارة الأسمدة المدعمة بسعر ها الثابت، موضحا أن الفلاح فى المرحلة الحالية لايتحمل اى أعباء زيادة فى الأسعار.

 

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التحرير

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