رئيس الوزراء يُشكل مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء تحت إشراف رئيس الجمهورية

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أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل أصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.

وأوضح قابيل أن المجلس يضم في عضويته 15 عضوا 7 اعضاء منهم يمثلون الوزارات المعنية وهم الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لشئون الثروة الحيوانية ممثلاً عن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي واللواء ياسر صابر مدير الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ممثلاً عن وزارة الداخلية والدكتور عمرو محمد قنديل رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة بوزارة الصحة والسكان ممثلا عن وزارة الصحة والدكتورة منى كمال القائم بأعمال رئيس جهاز شئون البيئة ممثلا عن وزارة البيئة و خالد شرف رئيس قطاع التخطيط بوزارة التموين ممثلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية والسيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة والدكتور عماد الدين علي حسن مستشار وزير السياحة ممثلا عن وزارة السياحة.

و يضم المجلس في عضويته 5 أعضاء من رؤساء الإدارات والأجهزة والهيئات والاتحادات المعنية وهم مدير إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة ورئيس جهاز حماية المستهلك أو من يمثله ورئيس هيئة الخدمات البيطرية أو من يمثله ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أو من يمثله ورئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يمثله .

ويضم المجلس ايضاُ 3 اعضاء من ذوي الخبرة تم ترشيحهم من مجلس امناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهم المستشار هشام فتحي رجب المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة ومحمد طارق توفيق رئيس مجلس ادارة شركة القاهرة للدواجن والدكتور نبيه عبد الحميد ابراهيم رئيس المركز المصري لمعلومات سلامة الغذاء.

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وقال الوزير : إن هذا القرار يستهدف تفعيل دور الهيئة الجديدة في إعداد منظومة متكاملة لتداول الغذاء سواء كان منتجاً محلياً أو مستورداً بما يسهم فى الحفاظ على حقوق كل من المستهلك والمنتج على حد سواء حيث ستتولى الهيئة الجديدة وحدها سلطة الرقابة على كافة مراحل تداول الغذاء ، ويعد مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها، وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة الهيئة واتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافها .

وأشار قابيل إلى أن الهيئة الجديدة ذات شخصية إعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة .

ولفت الوزير، إلي أن أحد الأهداف الأساسية التي سيتولاها مجلس الادارة الجديد هو الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها علي المنافسة داخلياً وخارجياً من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي فضلاً عن تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي من خلال تقديم برامج الدعم الفني اللازم لدمج هذه المنشأت في المنظومة الرسمية وبالتالي احكام الرقابة علي كافة المنشأت ذات العلاقة بالقطاع الغذائي الامر الذي يكفل الحفاظ علي صحة وسلامة المستهلك المصري ، مشيراً في هذا الصدد الي ان العاملين بالهيئة الجديدة لديهم صفة الضبطية القضائية لاثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة.