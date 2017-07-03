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نائب في بيان عاجل: ارتفاع الأسعار يتسبب في كراهية المواطن للدولة

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نائب في بيان عاجل: ارتفاع الأسعار يتسبب في كراهية المواطن للدولة نائب في بيان عاجل: ارتفاع الأسعار يتسبب في كراهية المواطن للدولة

التحرير

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تقدم الدكتور على الكيال، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه ضد كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور على مصيلحي وزير ، بشأن الآثار المترتبة على رفع الدعم عن المحروقات والسلع والخدمات، مشيرًا إلى أن قرارات زيادة الأسعار ينتج عنها حالة كراهية من المواطن إلى الدولة.

وأكد النائب أن الشعب المصري يعاني من أزمة حادة في زيادة الأسعار بطريقة عشوائية وجنونية وغير مبررة كأحد الآثار الجانبية المترتبة على تنفيذ لبرنامجها الاقتصادي، مشيرًا إلى أن بعض التجار بمجرد معرفة نية الحكومة في تطبيق الضريبة على بعض السلع يقومون على الفور برفع أسعار سلعهم.

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وأشار إلى أن هناك احتكار وتعطيش للسوق في بعض السلع الاستهلاكية الأساسية من قبل بعض التجار ي وهو ما يزيد سعرها بطريقة غير مبررة، مؤكدًا أن المواطن أثقل كاهله بالكثير من الضغوط الاقتصادية بسبب فشل الحكومة في مراقبة الأسواق وفي عدم حماية الطبقة الفقيرة من التضرر بسبب قراراتها.

وأضاف أن عدم حماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة من قرارات الزيادة ستؤدي إلى نتائج كارثية منها استعداء المستهلك على الدولة باعتبارها المسئولة قانونيًا على رفع الضرائب وضبط الأسواق، وغرس الكراهية تجاه الدولة وتكريس العدوانية بين مواطني الدولة البائع والمشتري وسيادة مشاعر الاستعداء بين المستهلك والتاجر.
 

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التحرير

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