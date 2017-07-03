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رئيس وزراء المجر: مصر بقيادة الرئيس السيسي تسعي لبناء استراتيجية وطنية مستقلة

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء المجر: بقيادة الرئيس تسعي لبناء استراتيجية وطنية مستقلة

01:21 م الإثنين 03 يوليو 2017

رئيس وزراء المجر: مصر بقيادة الرئيس السيسي تسعي لبناء استراتيجية وطنية مستقلة

بودابست - ( أ ش أ):

أعرب رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان ، عن ترحيبه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته الرسمية للمجر، قائلا: " إن اللقاء الذي جمعهما هو لقاء استثنائي .. والمجر ترأس تجمع الفيشجراد وغدا سنجري محادثات بين دول التجمع ومصر بحضور الرئيس السيسي".

وقال رئيس وزراء المجر، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي عقب اختتام المباحثات المصرية المجرية: نستقبل ضيفا خاصا لآن مصر قامت بقيادة السيسي بمحاولات لبناء استراتيجية وطنية مستقلة ...والمجريين لهم رؤية خاصة للعالم ونقدر محبة الدول الأخرى لاستقلاليتهم وحريتهم ومسكهم لزمام الامور بأيديهم ....وتاريخ المجر حافل بالصراع الدائم من اجل الحرية والاستقلال.

وأضاف : وعندما يأتينا رئيس من دولة يحاول بناء دولته بناء على هذه الاسس نعتبره ضيف خاص جدا والشعب المجري يحترمكم ويحبكم واهنئ مصر على خلق الاستقرار في اقتصادها وتبني سياسة خارجية مستقلة ومصر من الناحية السياسة كانت بعيدة لعقود طويلة ولكن في العقد الماضي وجدنا ان مصر ليست بعيدة والبحر المتوسط قريبا بل جزء من اوروبا وتعلمنا ان ما يحصل في المنطقة نشعر بنتائجه في بلادنا وكان هذا هو الحال ايضا في القرون الوسطي .

وقال إن مصر جارة لنا وبلد مؤثر جدا في بيئتها ولها تأثير مباشر، ومصلحة المجر في استقرار مصر ليس فقط عسكريا وامنيا ولكن ايضا اقتصاديا، والمجر تري أن أوروبا يجب أن تسهم في تأمين استقرار الاقتصاد المصري وفيشجراد سيسهم في ذلك وسنبرز اهمية المباحثات الدائمة بين اوروبا ومصر وتحقيق شراكة اقتصادية مصرية اوروبية بعيدة الامد وتستطيعون الاعتماد علينا في المستقبل .
وأضاف قائلا للرئيس السيسي: قبل عامين زرت المجر وأنا زرت القاهرة واتفقنا علي تعاون وثيق في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس وزراء المجر عن احترام بلاده لجهود مصر ومحاربتها الإرهاب.

وتابع قائلا:- ويمكن ان تثقوا بنا دائما ونعرف أن صراع مصر مع الإرهاب هو شرط اساسي لتأمين الاستقرار في أوروبا ، ومصر تدافع عن المجر وأوروبا بشكل عام ومن مصلحتنا أن يكلل صراعكم مع الإرهاب بالنجاح ونكن لكم التقدير بأنكم تدافعوا عن المسيحيين في الشرق وتمارسون سياسية يحتذي بها ونشكركم علي التزامكم تجاه المسيحيين .

وأضاف غدا سنسعي خلال محادثات فيشجراد مناقشة القضايا الأمنية ونطلق مشروع تعاون مصري ومجري.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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