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الطريق إلى سيناء.. تفاصيل إنشاء 6 كباري عائمة بمدن قناة السويس

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مصراوي Masrawy

الطريق إلى سيناء.. تفاصيل إنشاء 6 كباري عائمة بمدن قناة السويس

01:14 م الإثنين 03 يوليه 2017

الطريق إلى سيناء.. تفاصيل إنشاء 6 كباري عائمة بمدن قناة السويس

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

كشفت المهندس عادل طنطاوي وكيل مدير إدارة الترسانات لبناء السفن بهيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، تفاصيل إنشاء 6 كباري عائمة بمدن قناة السويس بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح ، من خلال 4 شركات تتبع هيئة القناة هي: "البورسعيدية، الإنشاءات البحرية، التمساح لبناء السفن، وترسانة بورسعيد البحرية".

وقال "طنطاوي" في تصريحات لـ"مصراوي"، إنهم يعملون حاليًا على إنشاء كوبريين عائمين بمنطقة "نمرة 6" بمدينة الإسماعيلية، لنقل الركاب من غرب القناة إلى الجزيرة الفاصلة بين القناة الأم والتفريعة الجديدة، في اتجاه سيناء.

وأضاف "طنطاوي" أن كوبري "نمرة 6" العائم الغربي يتكون من 3 قطع من "البتونات"، طول القطعة الواحدة منها 85 مترًا وعرضها 15 مترًا، وعمقها 2.25 متر.

وأشار "طنطاوي" إلى نجاح ترسانة بورسعيد البحرية، أمس الأحد، في تدشين أول أجزاء من كوبري "نمرة ٦" العائم والذي جرى تثبيته في الإسماعيلية بمنطقة "نمرة ٦" على القناة الغربية.

ولفت "طنطاوي" إلى تدشين القطعة الثانية بعد استلامها من شركة الإنشاءات البحرية، الأسبوع المقبل، وكذلك القطعة الثالثة، والتي نفذتها شركة التمساح لبناء السفن، ليجري جمعها بترسانة بورسعيد البحرية، وتركيب المحركات والمهمات الميكانيكية، ثم ترفع على الموقع المحدد لها بمنطقة غرب "نمرة 6".

وأضاف "طنطاوي" أنهم بدأوا العمل بالكوبري العائم الشرقي والثاني باستخدام الخامات المتاحة لحين ورود باقي الخامات، مشيرا إلى انتظار ورود شحنة حديد مستوردة من أوربا، تزن حوالي 6 آلاف طن، واستلام باقي الشحنات تباعًا.

وأكد "طنطاوي" أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة القناة يتابع لحظيًا إنجازات مشروعات الكباري العائمة، حيث من المتوقع تدشين 2 كوبري بمنطقة "نمرة 6" في حفل رسمي في 23 ديسمبر، موضحًا أن المخطط تنفيد كوبري ثالث عائم شمال خط معدية القنطرة غرب و2 كوبري عائم بسرابيوم، وسادس بموقع الشاط بمدينة السويس.

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مصراوي Masrawy

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