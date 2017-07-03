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السجن المشدد 15 عامًا لـ 55 متهمًا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح"

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مصراوي Masrawy

السجن المشدد 15 عامًا لـ 55 متهمًا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح"

01:07 م الإثنين 03 يوليه 2017

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بالمستندات.. حيثيات براءة جرانة بقضية الإضرار بالمال العام:

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بالمستندات.. حيثيات براءة جرانة بقضية الإضرار بالمال العام: "لم يخالف

كتب- أحمد أبو النجا وعمرو علي:

تصوير – علاء أحمد :

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمهم 340 ألف جنيه، في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 31 متهمًا آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 33 آخرين في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والدكتور خالد الزناتي، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح، وإشعال النيران به، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومولوتوف، واستعراض القوة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

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مصراوي Masrawy

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