في ذكرى أربعين "هجوم المنيا".. الأنبا أغاثون: الإرهاب يريد ضرب الدولة المصرية

المنيا ــ ريمون الراوي :

قال الأنبا أغاثون، أسقف إيبارشية مغاغة والعدوة، للأقباط الأرثوذكس بشمال المنيا، في كلمته اليوم الاثنين، على هامش قداس ذكرى الأربعين على أرواح 28 شهيدًا، قضوا في الهجوم الإرهابي على زوار دير الأنبا صموئيل مايو الماضي، إن الإرهابيين واهمين ومخدوعين، لو تخيلوا أنهم سينجحوا في القضاء على دولة في حجم وقوة مصر.

وأكد أغاثون، أن الإرهابيين لم يقصدوا الأقباط فقط، بل قصدوا الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، مضيفًا أن الأقباط لهم تاريخ مشرف في وطنيتهم وحبهم لبلدهم الغالية مصر، "فالوطنية والعقيدة عند القبطي خط أحمر"، موجهًا الشكر للرئيس ولكافة قيادات الدولة.

ولفت إلى أن الشهداء رفعوا رؤوس المصريين، بثباتهم على إيمانهم، وأعطوا درسًا مهمًا للإرهابيين، بأن الرجولة ليست في حمل السلاح.

وطلب الأنبا أغاثون خلال كلمته من الحاضرين، أن يبتهجوا عند ذكر اسم كل شهيد، لأنه شّرف الأقباط والمصريين جميعًا.

وحمل أهالي القرية، لافتات بأسماء جميع الشهداء وصور وزعت على كل المواطنين من أبناء الكنيسة، وكتيب صغير يضمن سيرة ذاتية، وبيانات كل شهيد من أبناء إيبارشية مغاغة، للتعريف بهم.

وتعرضت 3 مركبات تقل زوارًا لدير الأنبا "صموئيل المعترف" بصحراء المنيا، لهجوم إرهابي، صباح الجمعة 26 مايو الماضي، خلف 28 شهيدًا و25 مصابًا.

وتماثل جميع المصابين في معهد ناصر بالقاهرة، للشفاء وعادوا إلى منازلهم، عقب لقاء قداسة البابا تواضروس بابا الكنيسة وبطريرك الكرازة المرقسية في القاهرة.