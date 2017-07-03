​الصحة: تدريب 12 ألف رائدة ريفية في 18 محافظة لتحسين "الصحة الإنجابية"

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تنفيذ برنامج موسع لتدريب 12 ألف رائدة ريفية في 18 محافظة على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 1 يوليو الحالي ولمدة عامين، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان لتحقيق أهداف الوزارة الخاصة بتحسين مؤشرات الصحة الانجابية وصحة الأطفال وحديثي الولادة.

وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إن المحافظات التي تشملها الخطة 9 منها في الوجه البحري و9 بمحافظات الوجه القبلي، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج التدريبي علي 4 مراحل متتالية تبدأ بتدريب 60 مدرب رئيسي من الإدارة المركزية بوزارة الصحة علي المنهج التدريبي الجديد للرائدات الريفيات وكذلك على المحتوى التدريبي والدليل التشغيلي للرائدة الريفية، ليقوموا بدورهم بتدريب 100 مدرب في الـ 18 محافظة على البرنامج .

وأضافت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة في بيان اليوم الإثنين، أنه سيلي ذلك قيام مدربوا المحافظات الذين تم تدريبهم بتدريب 1300 مشرفة رائدات في الـ 18 محافظة إلى جانب الاشراف ومتابعة تنفيذ التدريب في المحافظات، ثم تأتي المرحلة الرابعة حيث تقوم مشرفات الرائدات اللاتي تم تدريبهن بتدريب حوالي 11 ألف رائدة ريفية في 18 محافظة، وذلك تحت إشراف ومتابعة دقيقة من مدربي المحافظات طوال فترة التدريب لضمان جودة العملية التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوي من البرنامج.

وأشار إلى أن المواضيع التي سيتناولها التدريب هي رعاية الطفل وحديثى الولادة والصحة الإنجابية والتغذية والأمراض المعدية وغير المعدية بالإضافة إلى عوامل الخطورة ونمط الحياة الصحي.

وأوضحت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة أنه قد تم وضع استراتيجية شاملة تنظم الدور الذي تقوم به الرائدة الريفية وتصميم برنامج تدريبي شامل لبناء قدرات الموارد البشرية العاملة في برنامج الرائدات الريفيات وتمكينهن من أن يصبحن أداة التغيير الإيجابي الفاعلة والمساهمة في تحسين مؤشرات الصحة الإنجابية وحديثي الولادة الخاصة بوزارة الصحة والسكان، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق نظام تدريبي حديث وغير تقليدي حسب أفضل الخبرات والممارسات الناجحة دوليًا وهو التدريب بنظام الجرعات التدريبية القصيرة خلال فترات زمنية متتالية يليه تدريب تنشيطي مرتين كل عام.

يذكر أنه تم تنفيذ 10 مليون زيارة منزلية بمشاركة الرائدات الريفيات خلال العام الماضي، كما تم عقد 400 الف ندوة بمعرفة الرائدات الريفيات وتحويل 4 مليون منتفعة لمنافذ تقديم الخدمة ، كما أن برنامج الرائدات الريفيات هو أحد برامج قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة والذي يهدف إلى التواصل المباشر والشخصي مع الأسر التي تحتاج للمساندة والحوار البناء لتحسين درجة الوعي والإدراك بالأساليب المعيشية الصحية ولإكتساب القدرة على اتخاذ قرارات صحية سليمة ترتقي بالمستوى الصحي والاجتماعي لتلك الأسر.