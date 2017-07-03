بعد انتهاء كأس القارات.. هل باتت روسيا مستعدة لتنظيم المونديال؟

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انتهت أمس منافسات كأس القارات بتتويج منتخب ألمانيا باللقب بالفوز على تشيلي في المباراة النهائية بهدف نظيف، وسط سعادة كبيرة من الجماهير الروسية على نجاح بلادها في تنظيم الحدث الإعدادي لتنظيم المونديال العام المقبل.

ونجحت روسيا من الناحية التنظيمية في إخراج البطولة على أفضل نحو وفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية، ولعل الأمر السلبي الوحيد هو مستوى البلد المضيف الذي وجع البطولة من الدور الأول بالخسارة من البرتغال والمكسيك وتحقيق فوز وحيد على منتخب نيوزيلندا المتواضع.

ويعد كأس القارات البروفة الأخيرة لروسيا قبل تنظيم المونديال، حيث حاولت روسيا قدر المستطاع من خلال تلك البطولة تغيير النظرة العالمية للبلد التي ينظر إليها بإعتبارها موطن للعنصرية والتعصب الكامن في الهوليجانز إلى جانب فضيحات تعاطي المنشطات التي ضربت الرياضة الروسية بشكل عام العام الماضي وتحديدًا قبل إنطلاق أولمبياد ريو.

وأظهرت روسيا وجه ترحابي كبير لجميع العالم منذ مباراة الافتتاح في سان بطرسبرج وهو ما سيكون عليه الحال عندما يحين وقت كأس العالم، فأي مشجع يمتلك تأشيرة دخول روسيا من أجل مشاهدة المباريات سيجد المتطوعين في المطارات ومحطات القطار من أجل مساعدتهم بترحاب كبير للوصول إلى الملاعب.

وانتشرت في المدن الروسية المستضيفة للمباريات العديد من العلامات الإرشادية باللغة الإنجليزية في المناطق الاستراتيجية في مدن موسكو وسان بطرسبرج، وهو أمر جديد على دولة لم تعرف في السنوات الماضية سوى لغة الصمت في الترحاب بالزائرين.

الملاعب

وبالنظر إلى المنشأت، يعد بناء ملعب سان بطرسبرج على شكل محطة فضائية من من أكثر الأمور المثيرة للجدل التي ظهرت قبل إنطلاق البطولة وذلك وسط المشاكل العديد التي صاحبت عملية بناءه على مدار عقد من الزمان وسط اتهام القائمين على عملية البناء بالفساد وتسببهم في وفاة العاملين واستعباد عمال من كوريا الشمالية لإنهاء العمل به والذي انتهى قبل شهرين فقط من بداية كأس القارات.

ومع ذلك لم يكن الملعب على أفضل نحو مع إنطلاق البطولة، حيث تم تجديد أرضيته بالكامل بسبب الاهتزازت التي عاني منها اللاعبون إلى جانب شكوى نجم البرتغال كريستيانو رونالدو من طول العشب.

ولكن سيكون من السهل على الجميع تناسي تلك المشاكل من خلال التوجه إلى الملعب تحت الشمس الدافئة والممرات التي تزينها الأشجار والنافورات والتي يتواجد إلى جانبها العديد من المتطوعين الذي يتبادلون الابتسامات مع الجماهير أثناء إرشادهم إلى مقاعدهم.

سلبيات البطولة

"يعاني الشعب الروسي من السمعة السيئة الخاصة بالعنف والإكتئاب، وأرى أن كأس العالم سيظهر للجميع حقيقة طباع ذلك الشعب" سيرجي، 37 عامًا مبرمج كمبيوتر من مدينة سوتشي أثناء حضوره نصف نهائي البطولة بين ألمانيا والمكسيك.

ومن الأمور السلبية التي رصدتها الصحيفة البريطانية في حديثها مع سيدة من مدينة سوتشي أن فصل كامل في جامعتها أجبر على التطوع في البطولة من قبل المسؤول عنهم أي أن الأمر لم يكن تطوعًا من قبل الجماهير الروسية، ومع ذلك كانت هناك سعادة من قبلهم بأن يكونوا جزء من نجاح البطولة على الرغم من أن دورهم كان بسيط للغاية من خلال حمل لافتات عملاقة لتوجيه الجماهير إلى الملعب.

وفي الوقت الذي حاولت فيه روسيا تصدير وجه ترحابي للعالم، عانى الصحفيون كثيرًا من أجل الوصول إلى المركز الإعلامي الخاص بالمباراة الإفتتاحية حيث وجودوا سياج حديدية تمنعهم من الوصول ويتواجد أمامها رجال شرطة غاضبون لا يردون على أي سؤال سوى برد واحد "انتظر".

وفي تلك الأجواء يرسم المتطوعون الضحكة على وجوههم دون إيجاد أي إجابة لم يحدث، ليتضح فيما بعد أن رئيس البلاد فلاديمير بوتين على وشك أن يهبط بطائرته لذا كان الوصول إلى المركز الإعلامي مغلق لمدة 40 دقيقة، الأمر الذي تسبب في تأخر وصول الإعلاميين إلى أماكنهم قبل إنطلاق المباراة الإفتتاحية.

الأجواء الإحتفالية

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وبالنظر إلى الأجواء الإحتفالية في موسكو، نجد أنه تعكر صفوها بعض الشيء سبب صفوف شرطة مكافحة الشغب المنتشرة في كل أرجاء المدينة والتي تثير الريبة في نفوس الجماهير إلا أن جانب إعلانات الخدمة العامة التي يتم إذاعتها عبر مكبرات الصوت.

أمام في سوتشي فكانت الأجواء عادية للغاية، حيث استضاف ملعب فيشت المباريات هناك وهو الملعب الذي تم إنشاءه من قبل بهدف استضافة الأولمبياد الشتوية في عام 2014 ويتواجد في مكان رائع للغاية بين البحر الأسود وجبال القوقاز إلا أن الوصول إلى الملعب من المدينة يحتاج إلى ساعة كاملة عبر قيادة السيارة.

ولعل أبرز الأجواء الإحتفالية للبطولة تواجدت في مدينة كازان معقل نادي روبن كازان الذي يمتلك تاريخًا كبيرًا في البطولات الأوروبية، حيث توفرت أجواء احتفالية رائعة في تلك المدينة.

الحضور الجماهيري

كان من الطبيعي للغاية على البلدان المشاركة في البطولة باستثناء ألمانيا والبرتغال أن لا تصاحبهم جماهيرهم بسبب المسافة البعيدة بين روسيا وبين باقي الدول الأخرى.

ومن النقاط السلبية التي ضربت البطولة الحضور الجماهيري الضعيف للغاية، حتى في مباريات روسيا لم تمتلأ الملاعب بالجماهير، وانخفض الحضور الجماهيري أكثر وأكثر بعد خروج البلد المضيف من دور المجموعات.

وسائل المواصلات

لم تحدث العديد من الأمور البارزة في هذا الصدد بإستثناء الصحفي التشيلي دييجو سايز الذي دفع 50 ألف روبل من المطار إلى المدينة وهو ما يقدر بنحو 650 إسترليني في الوقت الذي تستحق فيه تلك المسافة أن يدفع فيها 20 إسترليني فقط، ولكن من الؤشرات الجيدة هو تعامل الشرطة الروسية مع الموقف وملاحقة السائق الذي أعاد باقي المبلغ ومنحت السلطات الروسية سايز التنقل بالمجان أثناء البطولة تعويضًا له.

كأس العالم

أقيمت منافسات كأس القارات في 4 مدن فثط، ولا تزال الأسئلة مثارة حول قدرة المدن الأخرى مثل سارنسك وروستوف على استضافة حدث كبير مثل كأس العالم وما إذا كانت البنية التحتية في تلك المدن جاهزة المدن التي أعلنت أنها ستوفر التنقل بين المدن عبر القطارات بالمجان للجماهير، إلا أن وقت الرحلة بين بعض المدن عبر القطارات يصل إلى 48 ساعة أو أكثر.

وقبل عام واحد من إنطلاق المونديال، تخشى روسيا كثيرًأ من أمرين، الأول هو الخروج ببطولة محترمة وإظهر وجه ودي جديد لروسيا، خاصة أن روسيا لا تحاول القيام بهذا الأمر للمرة الأولى عبر البطولات الرياضية وذلك بعد استضافتها الأولمبياد الشتوية في عام 2014، حيث ترغب روسيا في التأكيد على وقوفها من جديد بعد فترة طويلة من تفكك الاتحاد السوفيتي.

وبنهاية الأولمبياد الشتوية، نجحت البطولة في التأكيد على تلك الرسالة ولكن داخليًأ فقط بين الشعب الروسي وليس على المستوى العالمي وخاصة بعد فضحية تعاطي المنشطات التي ضربت الرياضيين الذين توجوا بالميداليات في تلك البطولة، وبنهاية أولمبياد سوتشي لم ترسل روسيا أي رسالة جديدة للعالم، بل اتهمت بتعاطي المنشطات والعقوبات التي فرضت عليها إزاء هذا الأمر ومن ثم ظهرت في نفس العام على الساحة السياسية بأزمة القرم والحرب على أوكرانيا، ففي حقيقة الأمر تراجعت صورة روسيا عالميًا ولم تستفيد من الحدث.

وفي هذه المرة تدخل روسيا البطولة بأوهام أقل من ذي قبل، حيث يشعر الروس بأن العالم الغربي يرغب في رسم صورة سلبية عن البلاد ليس أكثر.

وعلى صعيد أخر لم تشكل جماعات الهوليجانز والعنصرية أي مشاكل في كأس القارات ومن المنتظر أيضًا أن لا تشكل أي مشاكل في المونديال، إلا أن على الحكومة الروسية الحظر وعدم التراخي خاصة أن أعمال الشغب التي وقعت بين الجماهير الروسية والإنجليزية في مارسيليا في بطولة اليورو العام الماضي لم يمر عليها الكثير من الوقت.

ومن المؤكد أن هناك بعض المشاكل التي ينبغي على روسيا التغلب عليها إن أرادت أن تنظم كأس عالم للذكرى وليس مثير للجدل، ولكن بشكل عام تشعر الجماهير التي ذهبت لروسيا من أجل كأس القارات بالسعادة من التجربة.

"فكرت مرتين قبل القدوم إلى هنا حيث شعرت بلقب شديد من الذهاب إلى روسيا" فرانشيسكو جارسيا، طالب مكسيكي يعيش في فرنسا وحضر مباراة نصف النهائي في سوتشي "ولكن كانت الأجواء رائعة وسأحاول إدخار المال للقدوم من جديد في كأس العالم".