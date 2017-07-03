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أرقام وإحصائيات من كأس القارات.. وحكم الفيديو يخطف الأنظار

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أرقام وإحصائيات من كأس القارات.. وحكم الفيديو يخطف الأنظار أرقام وإحصائيات من كأس القارات.. وحكم الفيديو يخطف الأنظار

التحرير

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أسدل الستار، أمس الأحد، عن بطولة كأس القارات التي استضافتها 4 مدن روسية وتوِّج الألماني باللقب عقب فوزه على تشيلي بهدف نظيف في المباراة النهائية على ملعب "كريستوفسكي".

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الأرقام التي سجلتها البطولة..

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- ألمانيا بطل القارات للمرة الأولى في تاريخها
- المنتخب الألماني سادس منتخب يحقق لقب القارات
- اللقب هو الرابع لقارة أوروبا مقابل خمسة ألقاب لأمريكا الجنوبية
- أقيمت خلال منافسات البطولة 16 مباراة شهدت 43 هدفا بمعدل 2.6 هدف في المباراة الواحدة، سجلت منها ألمانيا 12 هدفا وسكن مرماها خمسة أهداف
- اهتزت شباك حارس منتخب البرتغال روي باتريسيو 3 مرات فقط متفوقا على باقي زملائه
- خط هجوم البرتغال الأقوى بـ83 محاولة (9 أهداف - 18 تسديدة مُبعدة - 23 تسديدة تم إنقاذها - 33 بعيدا عن المرمى)
- حضر منافسات البطولة 328 ألف مشجع
- هداف البطولة هو مهاجم منتخب ألمانيا تيمو فيرنر بثلاثة أهداف من 11 تسديدة متفوقا على زميليه ليون غوريتسكا، ولارس شتيندل بـ2 أسيست
- خاض لاعب المانشافت كيميتش كل مباريات ألمانيا الـ 19 الأخيرة ولم يتغير أبدا
- اعتلى المنتخب الألماني صدارة التصنيف العالمي بعد إحرازه اللقب
- معدل البطاقات بالمباراة الواحدة: الطرد (0.2) وإنذارات (3.5)

وشهدت البطولة عددا من المواقف المثيرة للجدل بطولة تقنية حكم الفيديو المساعد التي وجهت لها انتقادات عدة، خاصة أن المباراة النهائية شهدت ضرب مدافع تشيلي جونزالو خارا بمرفقه للاعب ألمانيا تيمو فيرنر في وجهه، لكنه حصل فقط على إنذار رغم الاستعانة بالتقنية.

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التحرير

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