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نائب وزير الزراعة تشدد على سرعة الانتهاء من إعداد حصر للثروة الحيوانية

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مصراوي Masrawy

نائب وزير الزراعة تشدد على سرعة الانتهاء من إعداد حصر للثروة الحيوانية

12:34 م الإثنين 03 يوليو 2017

نائب وزير الزراعة تشدد على سرعة الانتهاء من إعداد حصر للثروة الحيوانية

كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن المشروع القومي لإحياء البتلو يساهم في تحقيق نهضة في مجال تنمية الثروة الحيوانية في ، لافتة إلى أن المشروع يهتم لأول مرة بإقراض رؤوس الأبقار والجاموس المحلي والمستورد للوصول إلى وزن ٤٥٠ كجم.

وأشارت نائب وزير الزراعة، إلى أن المشروع يزيد من إنتاج اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ وخاصة بعد صدور القرار الوزاري بمنع ذبح البتلو أقل من وزن 400 كجم على الأقل، وهذا القرار منع ذبح حوالي 550 ألف رأس ماشية سنوياً، كانت تذبح على أوزان صغيرة في حدود 100 كجم، ما يمثل إهدارًا للثروة الحيوانية.

وأوضحت محرز، أن نسبة الفائدة للقرض هي 5% بسيطة متناقصة، لافتة إلى أنه لأول مرة يتم تقديم قروض لاستكمال الطاقات الاستيعابية للمزارع والحظائر سواء كانت تسمين أو ألبان، حيث أتاح البنك المركزي مبلغ 300 مليون جنيه قابلة للمضاعفة لهذا الغرض.

وناشدت نائب وزير الزراعة كافة المربيين من المحافظات المختلفة، بضرورة التواصل مع وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الخط الساخن (19561)، والذي تم تخصيصه لتلقي شكاوى وطلبات المربيين.

وأكدت أن حريصة على التيسير على المربيين للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر، والدليل على ذلك موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على تعديل الغرض من قرض مشروع البتلو، وموافقة وزارة على توفير كميات من الردة للمربين المستفيدين.

جاء ذلك خلال لقائها ومديري الإنتاج الحيواني على مستوى محافظات مصر، بحضور عدد من المربيين ومنتجي الثروة الحيوانية والجمعيات المدنية من المحافظات المختلفة، لتفعيل الضوابط الجديدة للمشروع القومي للبتلو.

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