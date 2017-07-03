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هل تعمل بأحدها؟ تعرف على أسوأ الوظائف لعام 2017

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مصراوي Masrawy

هل تعمل بأحدها؟ تعرف على أسوأ الوظائف لعام 2017

12:32 م الإثنين 03 يوليو 2017

هل تعمل بأحدها؟ تعرف على أسوأ الوظائف لعام 2017

هل تعمل بأحدها؟ تعرف على أسوأ الوظائف لعام 2017

كتبت- هاجر حاتم:

بالرغم من أن بعضها يعتبر من الأعمال شديدة الخطورة، قد يضحي بها العامل بنفسه في بعض الأحيان، إلا أنها صنفت كأسوأ الوظائف لهذا العام من ناحية الأجر ومدى الإقدام على العمل بها. لهذا نستعرض لك مجموعة من هذه الوظائف، وفقًا لما ذكره موقع bleubloom.

المراسل الصحفي

مع التطور الكبير في الأخبار على مستوى العالم، لم يعد هناك متطلب كبير لهذه الوظيفة، خاصًة بعد أن أصبح بالإمكان نقل أي خبر مفاجئ عن طريق الهواتف الذكية.

رجل المطافئ

بالرغم من أنه يعرض حياته للخطر، إلا أن المبلغ الذي يتقاضاه مقابل هذا العمل يضع هذه الوظيفة في قائمة الأسوأ.

مذيع الراديو

مع التطور التكنولوجي الكبير، والإقبال على العالم المرئي، تراجع التقدم على طلب هذه الوظيفة.

عامل مكافحة الآفات

فكرة التنقل بين البيوت لمحاربة الحشرات، لم يعد عليها إقبال، بعد تطور استخدام المبيدات الحشرية، بالإضافة إلى الراتب الزهيد الذي يتقاضاه العامل مقابل هذا الأجر.

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