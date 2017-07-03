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حبس فكهاني لاتهامه بتخدير طفل ومحاولة خطفه في القليوبية

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مصراوي Masrawy

حبس فكهاني لاتهامه بتخدير طفل ومحاولة خطفه في القليوبية

12:24 م الإثنين 03 يوليو 2017

حبس فكهاني لاتهامه بتخدير طفل ومحاولة خطفه في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أمرت النيابة العامة بالقليوبية، بحبس فكهاني 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بتخدير طفل ومحاولة خطفه ببنها.

وتلقى اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، إخطارًا من "م. ا" صاحب سوبر ماركت، بشارع كلية التجارة ببنها، بقيام أحمد. م" فكهاني، باستدعاء نجله "آدم" عمره عامين، واعطائه زجاجة عصير به مادة مخدرة، واستدراجه إلى مخزن بجوار كشك يمتلكه بغرض اختطافه لابتزاز والده.

وأشار والد الطفل، إلى أن ابنه كان يلعب أمام المحل، ولكنه اكتشف اختفاءه، فأخذ يصرخ والتف أهالي المنطقة حوله، وبحثوا عنه في كل مكان وفجأة سمع صوت متقطع لابنه من وراء مخزن، يمتلكه الفكهاني بنفس الشارع، فدخل ومعه الأهالي، ووجد ابنه في حالة إعياء ومكبل بالحبال، وذهب به للمستشفى الجامعي.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، لإنه كان يمر بضائقه مالية، ويعلم أن والد الطفل ميسور الحال وأراد اختطاف نجله لمساومته، تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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