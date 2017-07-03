ننشر خريطة المعاهد الحكومية والخاصة المعتمدة رسمياً من "التعليم العالي"

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الجامعات الخاصة من المقرر أن يبدأ عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، على أن يكون تنسيق المعاهد الخاصة والحكومية بالمرحلة الثالثة.

وأضاف "عبد الغفار" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن لجنة الضبطية القضائية سوف تراقب بشدة سماسرة التنسيق، لمواجهة أي محاولة لاستغلال الطلاب باسم كيانات تعليمية وهمية.

ومن جانبها أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي -في بيان صحفي لها-، عن قائمة المعاهد العليا الخاصة المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي، والتى تضم 156 معهداً.

وينشر "مصراوي" قائمة بأسماء تلك المعاهد على مختلف المحافظات:

المعاهد التابعة للجامعات الحكومية المصرية

جامعة القاهرة

المعهد الفني للتمريض بالقصر العيني

المعهد الفني للتمريض بالمعهد القومي للأورام

المعهد الفني للتمريض (مبارك كول) طالبات فقط بالقصر العيني

جامعة الإسكندرية

المعهد الفني للتمريض طالبات فقط

جامعة عين شمس

المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)

المعهد الفني للتمريض بالمستشفى التخصصي (طالبات فقط)

جامعة أسيوط

المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)

جامعة طنطا

المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)

جامعة المنصورة

المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)

جامعة الزقازيق

المعهد الفني للتمريض ببنها (طالبات فقط)

المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)

جامعة المنيا

المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)

جامعة المنوفية

المعهد الفني للتمريض

جامعة قناة السويس

المعهد الفني للتمريض بالإسماعلية (طالبات فقط)

المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي (نظم معلومات)

جامعة جنوب الوادي

المعهد الفني للتمريض بسوهاج (طالبات فقط)

جامعة الفـيوم

المعهد الفني للتمريض بالفيوم

جامعة بني سـويف

المعهد الفني للتمريض ببنى سويف طالبات فقط

قائمة المعاهد الخاصة

محافظة القاهرة

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية- بمدينة نصر

معهد الالسن العالى للسياحة والفنادق-بمدينة نصر

الاكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بالمعادى

معهد طيبة العالى للحاسب والعلوم الادارية ـ المعادى

معهد طيبة العالى للهندسة بالمعادى

الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

المعهد العالى للدراسات التعاونية ـ القاهرة

المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة

المعهد العالى للغات ـ شيراتون ـ بمصر الجديدة

المعهد المصرى العالى للسياحة والفنادق-بمصر الجديدة

المعهد العالى للدراسات النوعية-بمصر الجديدة

المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

معهد الادارة والسكرتارية-مصر القديمة

المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفوريةـ القاهرة الجديدة

معهد المعارف العالى للغات والترجمة بالزيتون

معهد القاهرة العالى للسياحة والفنادق ـ بالمقطم

معهد القاهرة العالى للغات والترجمة الفورية والعلوم الادارية والحاسب الالى بالمقطم

معهد الجزيرة العالى للحاسب الالى ونظم المعلومات الادارية ـ المقطم

المعهد العالى للعلوم الادارية بالقطامية

معهد الفراعنة العالى للحاسب الالى ونظم المعلومات والإدارة ـ الهرم

معهد الفراعنة العالى للسياحة و الفنادق يالمريوطية - الهرم

المعهد العالى للدراسات المتطورة ـ بالهرم

معهد طيبة العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات طريق سقارة الهرم

معهد القاهرة العالى للحاسب والمعلومات والادارة بأرض الجولف

المعهد العالى للهندسة بالشروق

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق

المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات ـ التجمع الخامس

المعهد العالى للعلوم الادارية والحاسب الالى التجمع الاول

المعهد العالى للعلوم الادارية والتجارة الخارجية التجمع الخامس

المعهد التكنولوجي العالى ـ بالعاشر من رمضان

المعهد العالى للهندسة المدنية والمعمارية ـ 15 مايو

معهد الهندسة العالى لتكنولوجيا الطيران ـ أمبابة

معهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء (علوم حاسب ـ نظم

معلومات)-أمبابة

معهد العباسية للحاسبات الألية والعلوم التجارية

محافظة 6 أكتوبر

المعهد العالى للاعلام وفنون الاتصال

المعهد العالى للاقتصاد والبيئة

المعهد العالى للسياحة والفنادق

المعهد العالى للعلوم الادارية

المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات

المعهد العالى للهندسة المعمارية وتكنولوجيا إدارة الاعمال

المعهد العالى للهندسة

المعهد العالى للفنون التطبيقية

الأكاديمية الدولية لعلوم الاعلام

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية

أكاديمية أخبار اليوم

محافظة الجيـزة

معهد المدينة العالى للغات الدولية ـ شبرامنت

المعهد العالى للدراسات النوعية

معهد المدينة العالى للادارة والتكنولوجيا ـ شبرامنت

محافظة الاسكندرية

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية

المعهد العالى للدراسات الادبية- بكنج مريوط

المعهد العالى للحاسب الالى ـ كنج مريوط

المعهد العالى للسياحة والفنادق ـ بكينج مريوط

معهد الإسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا-بسموحة

المعهد العالى للسياحة والفنادق والحاسب الالى ـ سيوف

المعهد المصرى لاكاديمية الاسكندرية للادارة والمحاسبة

المعهد العالى للسياحة والفنادق وترميم الاثار ـ ابو قير

المعهد العالي للحاسب الالى ونظم المعلومات ـ أبو قير

المعهد العالى الفندقى (ايجوث)

محافظة بورسعيد

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

محافظة كفر الشيخ

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية

محافظة السويس

المعهد الفنى التجارى للحاسب الالى

محافظة البحيرة

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية –دمنهور

محافظة المنصورة

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية

معهد الدلتا العالى للحاسبات

محافظة القـليوبية

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية-بنها

محافظة القـليوبية

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية-بنها

محافظة البحر الاحمر

المعهد العالى للسياحة والفنادق -الغردقة

المعهد الفنى للتمريض بالجونة

محافظة الاقـصر

المعهد العالى الفندقى (ايجوث)

محافظة أسيوط

المعهد العالى للتعاون الزراعى

محافظة سوهاج

المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية

المعهد العالى للعلوم الإدارية

محافظة أسوان

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية

محافظة قـنا

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان

محافظة سـيناء

معهد سيناء العالى للسياحة والفنادق ـ راس سدر-جنوب سينا

المعهد العالى للعلوم التجارية والحاسب الألى بالعريش

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

المعهد العالى للسياحة والفنادق واللغات والعلوم الإدارية ـ العريش

محافظة الاسماعيلية

معهد العبور العالى للهندسة والتكنولوجيا ـ طريق مصر الاسماعيلية

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة ـ طريق مصر الإسماعيلية

محافظة دميـاط

المعهد العالى للإدارة والحاسب الألى برأس البر

معهد راس البر العالى للدراسات النوعية والحاسب الالى

المعهد العالى للحاسب الالى وادارة الاعمال ـ الزرقاء

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا -دمياط الجديدة

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد حذرت طلاب الثانوية العامة الجدد وأولياء أمورهم من الانسياق وراء الكيانات الوهمية التي تم الكشف عنها بعد قيام الوزارة بـ 72 ضبطية قضائية منذ أن تم تفعيل لجنة الضبطية القضائية عام 2015.