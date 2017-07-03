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مايا موسى: الدستور كفل حقوق المرأة دون تمييز.. ولابد من شكل حقوقها وواجبتها في القوانين

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مصراوي Masrawy

مايا موسى: الدستور كفل حقوق المرأة دون تمييز.. ولابد من شكل حقوقها وواجبتها في القوانين

12:22 م الإثنين 03 يوليو 2017

مايا موسى: الدستور كفل حقوق المرأة دون تمييز.. ولابد من شكل حقوقها وواجبتها في القوانين

مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

كتبت - نورا ممدوح

قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الدستور المصري كفل حقوق المرأة دون تمييز وهو ما أكدته المادة 11 منه التي تعطيها حق الوصول لكل مراكز اتخاذ القرار دون تفرقة أو تمييز.

وأضافت مرسي، خلال كلمتها بالجلسة الثانية بمؤتمر " تستطيع بالتاء المربوطة" الذي يعقد لليوم الثاني تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، أن المرأة تتفرد بالوصول إلى مراكز مرموقة مثل الدكتورة فايزة أبو النجاة التي شغلت منصب أول مستشارة للأمن القومي بمصر بالإضافة إلى وصول المرأة أيضا إلى منصب أول رئيسة للنيابة الإدارية وأول رئيسة للجامعة.

وأكدت أنه إذا كانت المرأة 50 % من المجتمع في مصر، فإن ذلك سيجعلها في مراكز متقدمة جدًا عالمية، لافتة إلى أن "المؤتمر اليوم يفتح ملف المرأة المهاجرة، حيث أنه لابد أن يكون هناك اقتناع بالقضية حتي نستطيع الوصول لسيدات أخرى لمواقع اتخاذ القرار"، مضيفة: "مافيش حد بيننجح لوحده".

وشددت على ضرورة تغيير شكل الحقوق والواجبات للمرأة من خلال القوانين وتفعيل دور الإعلام ودعمه لذلك، مؤكدة أنه لابد من تغير شكل التمكين للمرأة في مصر، متابعةً: " الستات في كل بيت في مصر هي متخذة القرار وهي بتحرك البيت والقرية وهي اللي بتحافظ على أمن وأمان البلد، والست المصرية مش ضعيفة والمجتمع لازم يكون واعي أنها متخذة القرار ولابد من إعطائها الفرصة والمساواة وفرصة للقيادة واتحدي بالمراة المصرية علي كل المستويات في العالم".

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