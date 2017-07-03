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فيديو| طوارئ بالمستشفيات.. و«الأرصاد» تحذر من ضربات الشمس

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فيديو| طوارئ بالمستشفيات.. و«الأرصاد» تحذر من ضربات الشمس فيديو| طوارئ بالمستشفيات.. و«الأرصاد» تحذر من ضربات الشمس

التحرير

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ناشد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التواجد في الشمس فترة طويلة، وتناول المياه بشكل مستمر طوال اليوم وزيارة الطبيب بمجرد الشعور بارتفاع في درجة الحرارة.

وقال عبد العال، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، مع برنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور": "عليكم بارتداء كاب أو الخروج بالشمسية، وشرب المياه باستمرار، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، خاصة مع وصول درجة الحرارة لـ41، وارتفاع نسبة الرطوبة لـ 90%".

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وذكر أن الجو سيشهد حالة من التحسن بداية من بعد غد الأربعاء، محذرًا المواطنين من التعرض للشمس المباشرة من الساعة 12 إلى 3 ظهرا نظرًا لخطورتها على الجسم.

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التحرير

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