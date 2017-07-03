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سوري يتهم نجل «مرسي» بالتعدي عليه.. والأمن يكثف جهوده لضبطه

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سوري يتهم نجل «مرسي» بالتعدي عليه.. والأمن يكثف جهوده لضبطه سوري يتهم نجل «مرسي» بالتعدي عليه.. والأمن يكثف جهوده لضبطه

التحرير

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تقدّم عامل بمصنع ملابس، سوري الجنسية، اليوم الاثنين، ببلاغًا إلى قسم شرطة ثان الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، يتهم فيه "أحمد محمد محمد مرسي العياط" نجل الرئيس الأسبق المعزول "محمد مرسي" وصديقه، بالتعدي عليه، بعد زواج الأخير من زوجته، عرفيًا، وهي ما تزال على ذمته.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من المدعو محمد.أ.م.ي - سوري الجنسية، 48 عامًا، عامل بمصنع ملابس بالقاهرة، مُقيم بمدينة القُرين، يتهم فيه أحمد محمد محمد مرسي العياط نجل الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي، وصديقه عبدالحميد بهجت 41 عامًا، طبيب بشري، بالتعدي عليه بالضرب وإصابته بجرح بالرأس والأنف؛ بعدما تزوج من زوجته عرفيًا.

وأوضح مُقدم البلاغ، أن صديق نجل الرئيس المعزول، تزوج من زوجته ظلام.م.ح 35 عامًا، سورية الجنسية، كوافيرة، مُقيمة بمنطقة "الغشام" رغم علمه بأنها ما تزال على ذمته.

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وألقى ضباط المباحث، القبض على صديق نجل الرئيس المعزول، والزوجة المشكو في حقها، والتي أقرت بزواجها منه بعقد عرفي؛ بعد اتفاقها على الطلاق مع زوجها، لافتةً إلى أنها رفعت دعوى صحة توقيع بمحكمة أبو حماد، وقدمت صورة ضوئية من عقد الاتفاق على الطلاق.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11406 جنح ثان الزقازيق لسنة 2017، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وضبط نجل الرئيس المعزول، بالتنسيق مع الأمن العام.

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التحرير

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