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أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

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أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

التحرير

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شهدت الدولار بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 3 يوليو2017 استقراراً ملحوظاً بمختلف البنوك العاملة في السوق المحلي.

وسجل الدولار في بنك وبنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، نحو 17.95 للشراء و 18.05 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 18.08 للشراء، و18.17 جنيه للبيع.

 فيما سجل الدولار ببنك الشركة المصرفية العربية، وبنك المشرق، وبنك قناة السويس، وكريدي أجريكول نحو 18.08 جنيه للشراء و 18.17 جنيه للبيع، و بنك اتش اس بي سي سجل نحو 18.08 للشراء، و 18.23 للبيع، بينما سجل الدولار في بنك عودة والبنك العربي، والمصرف المتحد والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك المصري الخليجي، والتعمير والاسكان، والبنك التجاري الدولي، وبنك بلوم وبنك البركة وبنك مصر إيران للتنمية والبنك الأهلي الكويتي "بيريوس" وبنك الاسكندرية نحو 18.05 جنيه للشراء، و 18.15 جنيه للبيع، بينما سجل سعره ببنك فيصل الإسلامى والبنك العربي الإفريقي نحو 18.00 للشراء و 18.10 للبيع. 

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وعلى صعيد باقى العملات الأجنبية فقد سجل متوسط سعر صرف اليورو نحو 20.26 للشراء و 20.55 للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترلينى نحو 22.96 للشراء 23.4 للبيع، فيما سجل الفرنك السويسري 18.6 جنيه للشراء، 18.8 جنيه للبيع,

أما العملات العربية فقد سجل الريال السعودى نحو 4.7 للشراء، و 4.8 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتى نحو 59.11 للشراء و 59.52 للبيع، والدينار البحرينى سجل نحو 47..5 للشراء و 47.8 للبيع.
 

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