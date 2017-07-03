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صور.. أزمة في الوحدة المحلية لمركز الخارجة بسبب قرار المحافظ

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صور.. أزمة في الوحدة المحلية لمركز الخارجة بسبب قرار المحافظ صور.. أزمة في الوحدة المحلية لمركز الخارجة بسبب قرار المحافظ

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نجح مسؤولو الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، في إنهاء إضراب عشرات الموظفين؛ اعتراضا على قرار المحافظ بترشيد استهلاك الكهرباء مذ الساعة السابعة صباحا وحتى العاشرة بجميع المصالح الحكومية بالمحافظة، مما أثار حفيظتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

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وأكد مصدر بالوحدة المحلية، أن الموظفين لا يستطيعون ممارسة مهام عملهم في ظل موجة الطقس الحار، تزامنا مع قرار المحافظ بترشيد استهلاك الكهرباء خلال ساعات العمل.

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وأضاف المصدر، أن انقطاع الكهرباء خلال الفترة المُشار إليها، يعطل سير العمل مركز خدمة المواطنين التي تعتمد بشكل أساسي على التحصيل المالي "رسوم المياه - إيجارات" من خلال أجهزة الحاسب الآلي، لافتا بأن الفترة المحددة لتحصيل المبالغ حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، مما يضطر الأهالي لدفع هذه المبالغ في ساعة ونصف فقط من اليوم، مما تسبب في تكدس المواطنين.

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