مميش: إزالة أي عوائق تواجه المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية

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التقى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ لمناقشة مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بما يتناسب مع المشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحوافز الاستثمارية التي من شأنها زيادة المشروعات بمحور القناة.

بحث الجانبان ضخ استثمارات جديدة ضمن خطة تطوير الموانئ الواقعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، عبر تنفيذ خطة ترويجية لدعم المشروعات الاستثمارية في المنطقة، وعرض الفرص الاستثمارية بها على المستثمرين، واستغلال الأرصفة الخالية في إقامة عدد من المشروعات تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الفريق مهاب مميش إنه اتفق مع وزيرة الاستثمار على إزالة أي عوائق تواجه المستثمرين في محور تنمية قناة السويس، وتوفير كافة الخدمات والبنية الأساسية لهم في المنطقة.

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من جانبها، أكدت "نصر" أن الوزارة تنفذ عددا من الإجراءات لتحفيز الاستثمار بمنطقة قناة السويس، وذلك في إطار الخريطة الاستثمارية الشاملة التى اقترب الانتهاء منها، مشيرة إلى أن تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس والارتقاء بالخدمات التي تُقدمها، تعد من ضمن الخطوات الفعّالة والضرورية لتحفيز المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات إلى تلك المنطقة.

وعقب اللقاء، عرض الفريق مميش، خطة تطوير الموانئ الست الواقعة بالمنطقة الاقتصادية، والتي تشمل موانئ شرق وغرب بورسعيد، والسخنة والعريش والطور والأدبية، لافتا إلى أن الخطة تشمل إنشاء أرصفة جديدة وتكريك لأعماق الموانئ الواقعة بالمنطقة، وتحديث عمليات الشحن والتفريغ والمستودعات وتطبيق المنظومة الإلكترونية فى تلك الموانئ.

وكشف "مميش" أن هناك عددا من الصناعات الخفيفة والغذائية والإلكترونية التي يمكن أن تتم في بورسعيد، ويتم وضعها ضمن الخريطة الاستثمارية.