لليوم الثاني.. توافد الطلاب على اختبارات القدرات في جامعة المنيا (صور)

المنيا ــ ريمون الراوي :

تابع الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2017، والراغبين في القبول بإحدى الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات، التي بدأت صباح أمس الأحد، وتستمر حتى 18 من يوليو الجاري.

وبدأت الزيارة من كلية التربية الفنية، للاطمئنان على انتظام أداء الطلاب لاختبارات القدرات، رافقه فيها الدكتور حنا حبيب رملة عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة أمل محمود أبو زيد وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتور محمد عبدالله، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأشار الدكتور جمال أبو المجد، إلى أن الجامعة تعقد دورات تدريبية للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات التربية الفنية، والفنون الجميلة؛ تسهيلاً عليهم لاجتياز اختبارات القدرات التي تشترط الالتحاق بهذه الكليات مع مراعاة المجموع العام للطالب في الثانوية العامة، لافتًا إلى أن القائمين على تصحيح اختبار القدرات، نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين، ثم يعلن بعدها مكتب التنسيق بالنتائج.

وتستكمل الجامعة، اليوم الاثنين، اختبارات القدرات بكلًا من كلية التربية الرياضية (بنين – بنات)، وشعبة التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، وكلية الفنون الجميلة (فنون – عمارة).