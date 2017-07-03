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بالصور.. محافظ أسوان يعد مستحقي "شقق الأوقاف" ببحث مطالبهم

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ أسوان يعد مستحقي "شقق الأوقاف" ببحث مطالبهم

12:18 م الإثنين 03 يوليو 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

استوقف العشرات من الأهالي المستحقين لـ"شقق" إسكان الأوقاف بمنطقة حي الصداقة الجديد بنظام الإيجار، اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، في أثناء دخوله ديوان عام المحافظة، للمطالبة بتسليمهم الوحدات السكنية المخصصة لهم في المشروع.

وأكد اللواء مجدى حجازي الاتصال برئيس الهيئة العامة للأوقاف المصرية، لتحديد موعد تسليم الوحدات، خاصة أنه التقى به فى الأيام الماضية بالقاهرة، وناقش موقف تحديد القيمة الإيجارية للوحدة السكنية.

وأشار "حجازي" إلى وجود مقترح من المحافظة ومقترح آخر من الهيئة وجارٍ دراسة ذلك، لإعلان الإيجار الشهري للوحدات وباقي شروط التعاقد، الذي سيترتب عليه الإعلان عن موعد تسليم الوحدات للمستحقين.

وأضاف "حجازي" أن المحافظة سلّمت فى الأول من شهر يونيو الماضي كشوف أسماء المستحقين بوحدات إسكان الأوقاف، التي تتضمن أرقام "الشقق" والعمارات المخصصة لهم بإجمالى 4920 مواطن، على أن يتولى فرع الهيئة بأسوان جميع الإجراءات اللازمة في تسليم الوحدات السكنية بالتعاقد والتخصيص وتركيب عدادات مياه الشرب والكهرباء.

ولفت "حجازي" إلى تكليف فرع الهيئة بالتنسيق مع الجهات المنفذه، لتلافي كافة الملاحظات الفنية والتشطيبات الكاملة داخل الوحدات السكنية قبل التسليم للمستحقين بعد إخطار الهيئة بكافة الملاحظات التى رصدتها لجنة مديرية الإسكان، والتي أمر المحافظ بتشكيلها عقب عقده جولة ميدانية لموقع مشروع إسكان الأوقاف ومروره على بعض الشقق وتنسيق الموقع و المرافق الأساسية.

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