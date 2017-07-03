5 مرشحين يقدمون أوراقهم في انتخابات "أطباء الأقصر"

الأقصر - محمد محروس:

تغلق نقابة أطباء الأقصر، اليوم الاثنين، باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي، الذي فتح أبوابه في 20 يونيو الماضي.

وقال الدكتور أحمد منتصر، أمين الصندوق، إن عدد الأطباء الذين تقدموا بأوراقهم حتى الآن، بلغ 5 أطباء فقط، ثلاثة منهم ترشحوا على مقعدي فوق السن و اثنين على مقعدي تحت السن.

وأوضح منتصر، أن الذين تقدموا بأوراقهم للترشح على مقعدي فوق السن هم كلً من: الدكتور خلف عمر، والدكتور بهاء مصري، والدكتور محمد محمود الشريف، فيما تقدم للترشح علي مقعدي تحت السن كلًا من: الدكتور محمد السيد الصادق، و الدكتور عمرو أبو القاسم.

ومن نايحته، قال الدكتور أحمد حمزة، نقيب الأطباء بالأقصر، إن الانتخابات ستعقد في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المقبل، موضحًا أن المقاعد التي تجري عليها الانتخابات بالأقصر، مقعدين فوق 15 سنة، ومقعدين تحت 15 سنة، بالإضافة إلى مقعد لقطاع جنوب الصعيد فوق السن.

وأضاف أنه يحق لأي طبيب فوق السن، من محافظة الأقصر الترشح لهذا المقعد وتكون الانتخابات في محافظات: أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد.