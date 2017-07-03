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استمرار اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لليوم الثالث

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مصراوي Masrawy

استمرار اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لليوم الثالث

12:03 م الإثنين 03 يوليو 2017

استمرار اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لليوم الثالث

وزارة التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:

لليوم الثالث على التوالى، تستقبل مكاتب تنسيق القبول بالجامعات طلاب الثانوية العامة، بالكليات التي تعتمد نظام القدرات للقبول بها بجانب مجموع الثانوية العامة.

وقال السيد عطا رئيس قطاع بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق في تصريح خاص لمصراوي، أن 41 ألف طالب وطالبة قد سجلو في اختبارات القدرات بعد يومين من فتح حجز الاختبارات، ومن المقرر أن تستمر الاختبارات حتى ١٨ يوليو الجاري.

وأوضح عطا، أنه لا يوجد زيادة في مصروفات اختبارات القدرات حيث تتراوح ما بين ٢٥٠ إلى٣٥٠ جنيه على حسب الكلية، هذا بالإضافة إلى تحصيل ٣٠ جنيه من كل طالب تودع فى خزانة الدولة.

وكانت وزارة التعليم العالي، قد أعلنت عن خدمة تسجيل اختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني وهذه الخدمة استحدثت لأول مرة هذا العام ، تيسيراً علي الطلاب الراغبين في القبول بإحدى الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات.

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مصراوي Masrawy

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