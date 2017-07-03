"صحة الدقهلية" محذرة المواطنين من "الحر": "ارتدوا ملابسًا قطنية"

الدقهلية - رامي القناوي:

أصدرت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الإثنين، بيانًا حذرت فيه المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، بسبب الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية على مستوى المحافظة رفعت أقصى درجات الاستعداد، لمواجهة موجة الحر الحالية والموجات التالية المتوقع حدوثها خلال فصل الصيف الجاري.

وأضاف "مكي" في تصريحات صحفية له، اليوم الإثنين، إن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال حالات الإجهاد الحراري، مشيرًا إلى التنبيه على جميع المستشفيات باستقبال أي حالة تعاني من إنهاك حراري أو ضربة شمس وعلاجها فورًا.

وأكد "مكي" التنبيه على توافر مخفضات الحرارة والمحاليل وغير ذلك من وسائل علاج الإجهاد الحرارى وضربات الشمس مع التشديد على مديري الإدارات الصحية بتجهيز جميع وحدات طب الأسرة على مستوى المحافظة والاستعداد طوال فترة النهار.

وأعلن "مكي" تكليف إدارتي الثقافة الصحة والإعلام والتربية السكانية بالتفاعل مع المواطنين، وإلقاء ندوات تثقيفية، ونصحهم بارتداء الملابس القطنية الخفيفة والابتعاد عن الألياف الصناعية وعدم التعرض لضوء الشمس المباشر خاصة في وقت الظهيرة، مع شرب كميات كبيرة من السوائل، مطالبًا مرضى السكري والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة بمراجعة الطبيب المعالج أو العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة ومراكز طب الأسرة.