أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"صحة الدقهلية" محذرة المواطنين من "الحر": "ارتدوا ملابسًا قطنية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"صحة الدقهلية" محذرة المواطنين من "الحر": "ارتدوا ملابسًا قطنية"

12:04 م الإثنين 03 يوليو 2017

الدقهلية - رامي القناوي:

أصدرت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الإثنين، بيانًا حذرت فيه المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، بسبب الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية على مستوى المحافظة رفعت أقصى درجات الاستعداد، لمواجهة موجة الحر الحالية والموجات التالية المتوقع حدوثها خلال فصل الصيف الجاري.

وأضاف "مكي" في تصريحات صحفية له، اليوم الإثنين، إن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال حالات الإجهاد الحراري، مشيرًا إلى التنبيه على جميع المستشفيات باستقبال أي حالة تعاني من إنهاك حراري أو ضربة شمس وعلاجها فورًا.

وأكد "مكي" التنبيه على توافر مخفضات الحرارة والمحاليل وغير ذلك من وسائل علاج الإجهاد الحرارى وضربات الشمس مع التشديد على مديري الإدارات الصحية بتجهيز جميع وحدات طب الأسرة على مستوى المحافظة والاستعداد طوال فترة النهار.

وأعلن "مكي" تكليف إدارتي الثقافة الصحة والإعلام والتربية السكانية بالتفاعل مع المواطنين، وإلقاء ندوات تثقيفية، ونصحهم بارتداء الملابس القطنية الخفيفة والابتعاد عن الألياف الصناعية وعدم التعرض لضوء الشمس المباشر خاصة في وقت الظهيرة، مع شرب كميات كبيرة من السوائل، مطالبًا مرضى السكري والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة بمراجعة الطبيب المعالج أو العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة ومراكز طب الأسرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ظلام متكرر في الفيوم بسبب انقطاع الكهرباء.. وأهالي:

    ظلام متكرر في الفيوم بسبب انقطاع الكهرباء.. وأهالي: "هنموت من الحر"

    أخبار

  • "صحة دمياط": خروج 19 من مصابي حادث "أتوبيس البصارطة" وحجز 4 آخرين

    أخبار
  • إعادة فتح أقسام الاستقبال والطوارئ في المستشفيات الجامعية ببنها

    إعادة فتح أقسام الاستقبال والطوارئ في المستشفيات الجامعية ببنها

    أخبار

  • "صحة الوادي الجديد": مد الطوارئ بالمستشفيات إلى بعد احتفالات "30 يونيو"

    أخبار

إعلان

eebb47d84a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية