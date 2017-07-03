خصم 3 أيام من معلمات في السويس لتقصيرهن في امتحانات الدور الثاني

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السويس - حسام الدين أحمد

قرر عبد الحافظ وحيد، مدير التعليم في السويس، اليوم الإثنين، خصم 3 أيام من ثلاث معلمات بلجنة امتحان الدور الثاني للثالث الابتدائي، لتقصيرهن في أداء واجبهن نحو ضبط العملية الامتحانية باللجنة.

وكان عبد الحافظ وحيد، قد تفقد، اليوم الإثنين، أعمال امتحانات الدور الثاني، والتي بدأت، الأحد، بامتحان اللغة العربية لصفوف النقل بالثالث والرابع والخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي وصفوف النقل بالتعليم الفني.

وخلال جولته، لاحظ تغيب المعلمات الثلاث عن التواجد باللجنة الامتحانية، وخروجهن والجلوس بمكاتب الإداريين بالمدارس، وترك اللجنة لملاحظ واحد فقط، بدعوى ارتفاع درجة الحرارة باللجان، فأصدر قراراه السابق.

