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توقعات بزيارة وزير الخارجية الكويتي للسعودية لتسليم الرد القطري

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مصراوي Masrawy

توقعات بزيارة وزير الخارجية الكويتي للسعودية لتسليم الرد القطري

11:58 ص الإثنين 03 يوليو 2017

توقعات بزيارة وزير الخارجية الكويتي للسعودية لتسليم الرد القطري

وزير الخارجية الكويتي

القاهرة (مصراوي)

توقعت مصادر دبلوماسية سعودية وصول وزير الخارجية الكويتي إلى جدة ظهر اليوم الاثنين لتسليم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تفاصيل الرد القطري على مطالب الدول الأربع المقاطعة للدوحة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وصل وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى الكويت، لتسليم رد بلاده على مطالب الدول الأربع، بحسب ما ذكرته قناة الجزيرة .

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الوزير القطري يحمل رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتضمن رد قطر على قائمة المطالب المقدمة من دول الحصار عن طريق الكويت يوم 22 يونيو/حزيران الماضي.

وكانت وثلاث دول عربية أخرى قد مددت المهلة التي منحتها لقطر لقبول مطالبها، لمدة 48 ساعة إضافية، قبل أن تواجه مزيدا من العقوبات.

وانتهت ليل الأحد المهلة الأولية الممنوحة لقطر كي تقبل بالمطالب الـ13 لتلك الدول، ومنها إغلاق الجزيرة الإخبارية والقاعدة التركية في قطر وقطع علاقاتها مع التنظيمات المتطرفة.

وقالت حكومة الدوحة إنها ستقدم ردها الرسمي على تلك المطالب في خطاب إلى الكويت اليوم.

وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم السبت إن بلاده رفضت المطالب، لكنها مستعدة للدخول في حوار في الظروف المناسبة.

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مصراوي Masrawy

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