الأهلي يدرس الإبقاء على جون أنطوي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف مصدر مسئول في النادي الأهلي، أن القلعة الحمراء، تدرس الإبقاء علي الغاني جون أنطوي، مهاجم الفريق المعار لنادي مصر للمقاصة، وعدم الاستغناء عنه.

وتنتهي خلال أيام قليلة الاعارة التي خرج بها اللاعب الي نادي مصر للمقاصة في يناير الماضي، ليعود للأهلي بعد نجاح تراه الإدارة واضحًا وكبيرًا، بعد تسجيله 10 أهداف بقميص الفريق الفيومي، وهو في الوقت نفسه لن يكلف الأهلي مليمًا واحدًا بحكم التعاقد الممتد.

شاهد أيضا

ويأتي هذا التغير لسبب آخر وهو أن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، طلب بالفعل التعاقد مع مهاجم أجنبي أو لاعب خط وسط أجنبي، لدعم خط الهجوم مع وليد أزارو، في ظل أن مروان محسن، ما زال أمامه بعض الوقت قبل عودته من اصابة الصليبي والتأكد من مدي جاهزيته بنسبة 100%.

وفي حالة عدم اقتناع البدري بضرورة وجود انطوي صاحب الـ24 عامًا، في قائمة الموسم الجديد فأن الأهلي سيتجه إلي اعارته إلي أي فريق محلي أو خارجي لمدة موسم، أما الحالة الوحيدة التي سيوافق فيها الأهلي علي التخلي عن أنطوي هو بيعه بمبلغ لا يقل عن مليون دولار.