حسام البدري: أنتظر موقف الإدارة حول تأجيل مباراة المصري

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، أنه ينتظر التعرف علي موقف الإدارة الحمراء تجاه مباراة المصري، المقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وقال البدري في تصريحات خاصة لـ التحرير، فور وصول بعثة الأهلي إلي القاهرة عائدة من زامبيا، عقب مواجهة فريق زاناكو، "أنتظر النقاش مع الإدارة لتحديد موقف موحد ورأي نهائي تجاه المباراة التي يتبقي عليها 24 ساعة فقط، وفي جميع الأحوال قررت اقامة مران للفريق في السادسة من مساء اليوم واتطلع خلال هذا الوقت معرفة القرار".

شاهد أيضا

وكان الأهلي يتطلع لاعطائه مزيد من التركيز والوقت لمباراته الهامة أمام القطن الكاميروني يوم السبت القادم لحسم التأهل الي دور الـ8 في دوري أبطال إفريقيا، كما أن الفريق يعاني من إجهاد رحلة السفر الطويلة من زامبيا الي القاهرة، ثم السفر مساء اليوم الإثنين، إلي الاسكندرية وخوض مباراة المصري يوم الثلاثاء.