بعد طلب الزمالك.. «الأهلي»: لا نربط قرارتنا بمواقف الآخرين

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أكد مصدر مسئوول في النادي الأهلي، أن القلعة الحمراء لن تربط قرارتها في مسألة تأجيل مباراة المصري من عدمها بطلب الزمالك تأجيل مباراته أمام الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وكان قد أعلن مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه أبلغ بشكل رسمي هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن طلب القلعة البيضاء تأجيل مباراة الاتحاد السكندري.

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وأوضح المصدر أن الأهلي حسم الدوري وموقفه مستقر كما أنه لن يصنع الازمات، أو يقحم نفسه في قضايا جدلية أو صدامات مع أي طرف قبل مباراته الهامة والمصيرية أمام القطن الكاميروني، التي يتطلع للفوز بها للتأهل الي دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.