العاهل السعودي: العلاقات مع واشنطن تشهد تطورا في كافة المجالات

الرياض (د ب أ)

أشاد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين بالعلاقات الثنائية التي تربط المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وقال أنها تشهد تطورا في كافة المجالات .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الاثنين أن "الملك سلمان بعث برقية تهنئة للرئيس الامريكي دونالد ترامب بمناسبة ذكرى استقلال بلاده".

واضافت "واس" أن" الملك سلمان أعرب باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس ترامب، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق اطراد التقدم والازدهار".

وأوضحت الوكالة أن الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال البرقية أشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور في المجالات كافة".

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة مماثلة للرئيس الامريكي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وكانت اول زيارة يقوم بها الرئيس ترامب منذ تسلمه منصبه في يناير الماضي الى الخارج كانت الى المملكة العربية السعودية .

وبلغت قيمة الصادرات الأمريكية الى السعودية في العام الماضي نحو 18 مليار دولار، بينما بلغت قيمة وارداتها منها نحو 17 مليار دولار.