بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يعتمد حركة تنقلات مديري إدارات "التعليم"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتمد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حركة التنقلات بين مديري الإدارات التعليمية، على مستوى 12 إدارة، والتى قدمها صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وفقًا لتوجيهات المحافظ، لصالح خدمة العملية التعليمية، وضخ دماء جديدة فى تلك الإدارات.

تضمنت حركة التنقلات، التي اعتمدها محافظ كفر الشيخ، بتكليف هالة عزت محمد النواصرة، مدير مدارس علي عبد الشكور الرسمية للغات، للعمل مديرًا لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية بدلاً من علي فايق جميل الذي كلفه المحافظ بمهام مدير إدارة التخطيط والمشروعات بديوان عام المديرية.

كما تضمنت حركة تنقلات مديرى الإدارات التعليمية، تكليف محمد حسن شتا مدير الإدارة العامة للتعليم بمدينة دسوق، للعمل مديرًا لإدارة سيدي سالم التعليمية، ومحمود إسماعيل الرويني مدير إدارة سيدي سالم، مديرًا لإدارة الرياض التعليمية، ومصطفى مرعي عطية مدير إدارة غرب كفر الشيخ، مديرًا للإدارة العامة للتعليم بمدينة دسوق.

وعبد المغني السيد عبد المغني، مدير إدارة سيدي غازي مديرًا لإدارة الحامول التعليمية، ومحمد محمود السبكي مدير إدارة قلين التعليمية، مديرًا لإدارة سيدي غازي، وعلي فتحي علي شيحة مدير إدارة فوه، مديرًا لإدارة مطوبس التعليمية، وأحمد محمد رجب بركات مدير إدارة مطوبس مديرًا لإدارة فوه التعليمية، والسيد محمد عبد الحميد الشافعي، مدير إدارة الرياض، مديرًا لإدارة بيلا.

وعلاء جوده فريج مدير إدارة الحامول، مديرًا لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وعبد المنعم شعبان عبده إبراهيم مدير إدارة بيلا مديرًا لإدارة قلين، وعبد الخالق محمد عبد الوهاب مدير إدارة بلطيم التعليمية، مديرًا لإدارة برج البرلس التعليمية، وعلي علي محمد أبو صالح مدير إدارة برج البرلس مديرًا لإدارة بلطيم التعليمية.

في السياق ذاته قال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن حركة تحريك مديري الإدارات جاءت لضمان جودة العمل، وبث روح المنافسة بين مديري الإدارات التعليمية، وراعت الحركة عدم وجود مدير الإدارة في المدينة التى ينتمى لها.