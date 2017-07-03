مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في مستهل زيارته للمجر
مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في مستهل زيارته للمجر
11:57 ص الإثنين 03 يوليو 2017
الرئيس السيسي
بودابست- أ ش أ:
أقيمت للرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، مراسم استقبال رسمية في مستهل زيارته الحالية للمجر.
واستعرض الرئيس السيسي حرس الشرف وعزفت الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين لمصر والمجر.
وبدأت صباح اليوم بمقر رئاسة مجلس الوزراء المجري جلسة المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان.
وتتناول المباحثات سبل تعزيز العلاقات المصرية المجرية في مختلف المجالات ، والبناء علي الروابط المتميزة القائمة بين البلدين، والتنسيق في المحافل الاقليمية والدولية، وتبادل الرؤي إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة التطورات في منطقة الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي ورئيس وزراء المجر مؤتمرا صحفيًا مشتركا لعرض نتائج المباحثات.
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