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وزير التعليم العالي يشكّل لجنة لمراقبة أعمال امتحانات القدرات بالجامعات

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يشكّل لجنة لمراقبة أعمال امتحانات القدرات بالجامعات

11:51 ص الإثنين 03 يوليو 2017

وزير التعليم العالي يشكّل لجنة لمراقبة أعمال امتحانات القدرات بالجامعات

كتب- محمد قاسم وداليا شبل:

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة لمراقبة ومتابعة أعمال امتحانات القدرات بالكليات التى يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات من لجان القطاع (التربية الرياضية ــ الفنون الجميلة ــ الفنون التطبيقية ــ التربية الفنية ــ التربية الموسيقية).

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن اللجنة تختص بمراقبة ومتابعة أعمال امتحانات القدرات؛ لضمان عدم وجود مجاملات وتوافر الشفافية والمصداقية فى هذه الاختبارات، وكذا تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وتضم اللجنة كلًا من الدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد حازم فتح الله رئيس لجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية، والدكتور حسن عبده أمين لجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية، والدكتور السيد قنديل الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، والدكتور عبد المنعم بدير الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد حسن بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس، بالإضافة إلى السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق.

وبدأت أعمال امتحانات القدرات بكليات "التربية الرياضية ــ الفنون الجميلة ــ الفنون التطبيقية ــ التربية الفنية ــ التربية الموسيقية"، التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، مطلع الأسبوع الجاري.

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