تأجيل دعوى إيقاف نشاط "أوبر وكريم" لجلسة 31 أغسطس

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الإثنين، تأجيل دعوى إيقاف تراخيص مزاولة شركتي أوبر وكريم، ومثيلاتها، لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها على الإنترنت، لجلسة 31 أغسطس المقبل.

اختصمت الدعوى المقامة من علاء محمد على وآخرين وحملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركتي أوبر وكريم بصفتهم.

ذكرت الدعوى أن شركتي أوبر وكريم تخالفان قانون المرور، لاستخدامها السيارات الملاكي في نقل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.

وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أهل المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي.

وأشارت الدعوى إلى أن الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي جرّاء أفعال المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني، بالغة، حيث إنها تتقاضى مقابلا دون أن تؤدي حق الدولة فيها مثل ما يفعل أصحاب التاكسي، فضلًا عن عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون.